Movistar @ep





L' Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) ha detectat un SMS que suplanta el servei de telefonia Movistar per fer accedir l'usuari a una pàgina fraudulenta. En aquesta, la víctima pot reclamar un suposat reemborsament de 96,50 € de la factura. Per fer-ho, heu d'ingressar les vostres dades bancàries: es tracta d'una nova estafa per smishing .





Un exemple d'aquests missatges és el següent: " Movistar Publi: La vostra factura de 2020/2021. Pots reclamar el teu reemborsament de 96,50€ aquí: [enllaç fraudulent] ".





Com és habitual en aquests casos, el lloc web tracta de suplantar Movistar i és molt similar a la pàgina legítima de la companyia . La manera de comprovar-ho és revisant la URL, que no remet al domini legítim, sinó a un que intenta simular el real usant el nom de l'empresa en aquesta URL.





No es descarta que puguin estar usant-se missatges similars o fins i tot iguals, però usant el nom d'altres empreses per executar un engany amb les mateixes característiques. D'altra banda, i encara que aquesta campanya maliciosa té com a llera els SMS, no és descartable tampoc que s'estengui amb altres mitjans, com el correu electrònic o les diferents aplicacions de missatgeria instantània.





Davant l'auge d'aquest tipus de fraus, i més concretament els que usen el smishing , FACUA-Consumidores en Acción va publicar una sèrie de recomanacions per evitar caure-hi. Podeu consultar-vos en aquest enllaç .