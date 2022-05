Luis Lorenzo i Arancha Palomino s'han presentat aquest dilluns davant el jutge - EUROPA PRESS





Luis Lorenzo i la seva dona, acusats d'enverinar un familiar, han apel·lat aquest dilluns al respecte ima la presumpció d'innocència, confiant que la Justícia demostrarà que són innocents del cas en què s'investiga el presumpte homicidi de la tia política de l'actor .





" Una persona cuidava de la meva tia 24 hores al dia per si passava alguna cosa ", ha subratllat la parella de l'actor en declaracions a 'Telecinco', recollides per Europa Press, després d'acudir a signar al jutjat com a part de les mesures cautelars imposades per la jutge que els va deixar en llibertat provisional.





Després de sortir del jutjat, l'actor ha demanat respecte i ha recordat que la presumpció d'innocència és un dret constitucional, tot indicant que se sol·licitaran totes les mesures necessàries per demostrar que són innocents.





"Confiem plenament en la feina de la Justícia i esperem que es resolgui com més aviat millor", ha recalcat l'acusat, que ha assenyalat que col·laboraran amb la investigació judicial.