Policia Nacional @ep





Agents de la Policia Nacional han detingut a València un jove de 24 anys d'edat com a presumpte autor d'un delicte de lesions, després de suposar clavar un ganivet a la mà al seu pare, llençar-lo a terra, propinar-li puntades de peu i colpejar-lo al cap amb un amortidor de maleter, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.





Els fets van passar cap a les 23.00 hores de divendres quan els policies van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudissin a un domicili del districte valencià de Trànsits, on presumptament un fill hauria apunyalat el seu pare.





Els agents es van dirigir ràpidament al lloc i un cop allà, als voltants del portal, van observar un home sagnant abundantment pel cap.





Els policies van esbrinar que, minuts abans, hauria discutit amb el seu fill a la vivenda familiar i, en un moment donat, el jove s'hauria acostat al progenitor amb un ganivet, advertint que el mataria, i li va clavar l'arma blanca a la mà esquerra.





Després d'un forcejament, el pare va caure a terra, moment en què el fill li hauria propinat puntades de peu i colpejat al cap amb un amortidor de maleter. Després de l'agressió, el jove va fugir del domicili.





Els policies van sol·licitar assistència sanitària per a la víctima, que va ser atesa in situ, on li van col·locar quatre grapes a la bretxa que presentava al cap i posteriorment va ser trasllat a un centre hospitalari.





Els agents van donar diverses batudes per la zona per localitzar el sospitós, que finalment va ser trobat a l'avinguda Burjassot, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.