La mare i el germà petit de les joves pakistaneses residents a Terrassa (Barcelona) assassinades al Pakistan presumptament per part del seu germà han tornat a viure amb el pare al pis de la localitat, després d'haver arribat aquest diumenge del Pakistan Govern els facilités un pis tutelat.





El cònsol del Pakistan a Barcelona, Mirza Salman - EUROPA PRESS





El cònsol del Pakistan a Barcelona, Mirza Salman, ha explicat aquest dilluns en una entrevista a Europa Press que la mare i el germà van arribar a l'aeroport de Barcelona-El Prat cap a les 8.30 hores d'aquest diumenge, i que se'ls va oferir un pis tutelat per viure, encara que el fill va demanar estar amb el seu pare, motiu pel qual van tornar al pis de Terrassa amb ell, que resideix a Catalunya des del 1980.





En arribar, la mare va atendre els mitjans de comunicació i va assegurar que estava molt agraïda de les autoritats del Pakistan, sobretot del cònsol general, i de les autoritats de Catalunya que han ajudat que pogués tornar.





Salman ha explicat que la mare va viatjar al Pakistan de vacances al març amb el fill petit i un altre fill, i que un altre germà va viatjar a l'abril, mentre que les dues germanes ho van fer el 19 de maig.





MATRIMONI FORÇAT





Ha detallat que les dues germanes estaven casades amb els seus cosins al Pakistan, però havien sol·licitat el divorci, i feia un any i cinc mesos que les joves se'n van anar de casa per anar a viure amb altres parelles a Barcelona.





Així doncs, els "germans no acceptaven que tinguessin altres parelles" , i presumptament els van dir que un dels seus germans es casava al Pakistan i que la mare va emmalaltir durant la seva estada al març al país, motiu pel qual les joves hi van viatjar i el 20 de maig el seu germà presumptament les va assassinar.





En aquell moment, la mare de les joves va fugir a una altra ciutat del Pakistan, i una cosina va contactar amb el Consolat del Pakistan a Barcelona perquè ajudessin la dona i el seu fill petit a tornar a Catalunya.





DETENCIONS I INVESTIGACIÓ





La policia del Pakistan va detenir set persones que eren a la casa durant el crim: dos germans de les joves --un d'ells, el presumpte autor material--, els dos marits --cosins--, el germà del seu pare, la dona del germà del seu pare, i un altre de familiar.





Salman ha assegurat que als set detinguts "probablement els condemnaran a 25 anys de presó al Pakistan", encara que ha explicat que la investigació encara continua oberta.





Fonts properes a la investigació han indicat a Europa Press que, arran de les diligències obertes de la Fiscalia de Terrassa, els Mossos d'Esquadra han pres declaració com a testimonis a la mare i el pare de les víctimes, ia altres familiars, però no hi ha cap persona investigada per possible inducció o complicitat.





Les fonts esmentades puntualitzen que el cas a Espanya "no té recorregut jurídic" ja que és un delicte comès al Pakistan amb persones d'aquesta nacionalitat implicades , i de moment no consta cap comissió rogatòria de la justícia d'aquest país.





Fonts de la Conselleria d'Interior han detallat que des del 2009 s'han comptabilitzat 194 matrimonis forçats a Catalunya, 101 dels quals són menors.