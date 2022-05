El notable increment en la compravenda d'immobles ha vingut acompanyat d'una pujada del preu/@EP







El primer trimestre del 2022 s'ha tancat amb un augment de la compravenda d'habitatges del 20,5% al territori català, segons han informat l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona .





Fins a 25.189 operacions d'aquest tipus s'han registrat entre el gener i el març d'aquest any, fet que suposa el nivell més alt des del tercer trimestre del 2007 i situa en 93.399 les compravendes efectuades durant els darrers 12 mesos. Les activitats immobiliàries han ascendit al 12,19 per cada mil habitants durant l'últim any, convertint-se en el pic més gran des de principis de 2008.





El notable increment en la compravenda d'immobles ha anat acompanyat d'una pujada del preu, amb una taxa trimestral de l'1,9%. El preu mitjà del metre quadrat ha estat de 2.309 €, amb un augment interanual del 3,7%, i Barcelona és la província amb nivells més alts (2.654 €/m²), seguida de Girona (2.070 €/m²), Tarragona (1.512 €/m²) i Lleida (1.215 €/m²).





Amb un 65,2%, la província de Barcelona encapçala les operacions de compravenda a Catalunya entre gener i març







La província de Barcelona també encapçala clarament el nivell d'operacions a Catalunya amb un 65,2% del total durant el darrer trimestre, arribant a 16.423 compravendes i un increment interanual del 20,4%.







A continuació se situen la província de Tarragona , amb el 15,6% i 3.930 compravendes, per a un augment interanual del 33,2%; la província de Girona amb el 14,1% i 3.556 compravendes, amb una pujada interanual del 21,9%, i la província de Lleida amb 1.280 compravendes, un 5,1% de quota de mercat i un descens interanual, en aquest cas , del 8,4%.





Pel que fa al tipus d'habitatge que ha encapçalat les compravendes de gener a març passats, es manté en punta l'habitatge usat, amb un pes del 82,50% de les compravendes, mentre que l'habitatge nou constitueix el 17,50% restant, amb una tendència lleugerament a l'alça els darrers anys. Quant a aquesta última, es distribueix en un 16,96% d'habitatge nou lliure i un 0,54% d'habitatge nou protegit.