Alícia Romeo @ep





La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero , ha avançat aquest dilluns que el seu grup parlamentari no recolzarà el decret llei del Govern sobre el català a l'escola perquè considera que no compleix la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC): "Desafia els tribunals".





En una piulada, Romero llista les raons per les quals els socialistes catalans no recolzaran la convalidació del decret al Parlament, entre les quals inclou que "no recull amb plenitud l'acord fruit del consens treballat pels grups" , en referència al pacte de PSC-Units, ERC, Junts i comuns.





Critica també que el decret "no esmenta l'ús curricular del castellà", com sí que recull la nova llei pactada entre els quatre grups, que es votarà al Parlament una vegada el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emeti el dictamen sol·licitat per Vox, Cs i PP.





El decret aprovat pel Govern aquest mateix dilluns fixa explícitament la "inaplicació" de percentatges en l'ús de llengües a l'ensenyament com a resposta a la sentència, el dia abans que acabi el termini que el TSJC va donar per complir-la.





Aquest decret també atribueix a la Conselleria d'Educació de la Generalitat la potestat de validar i assumir “la responsabilitat sobre la legalitat” dels projectes lingüístics dels centres educatius per protegir les escoles i els docents.