El personal laboral del Servei Exterior ha iniciat els seus "dilluns negre " concentrant-se davant d'ambaixades i consolats a diferents països per denunciar que no se'ls hagi pujat el salari des del 2008 i l'abandonament que senten per part del ministre d'Afers Exteriors, , a qui demanen una solució.





Els sindicats CSIF, UGT i CCOO van anunciar divendres que concentraciona tots els dilluns fins al 25 de juliol del personal laboral, a qui es va animar a vestir de negre per a l'ocasió.





Personal laboral es concentra davant de l'Ambaixada d'Espanya a Itàlia al primer "dilluns negre" - PLEX ITÀLIA





Els treballadors han publicat en xarxes socials imatges concentracions davant de dependències espanyoles a països com Itàlia, Bèlgica, Austràlia o el Marroc . A més de vestir de negre, han mostrat lemes com a “abandonats” o “ignorats”.





En la convocatòria, els sindicats van advertir que les concentracions seran "el tret de sortida de les protestes que s'intensificaran a la tardor si l'Administració no accedeix a negociar".





En aquest sentit, exigeixen a la Sotssecretaria del Ministeri d'Exteriors la convocatòria immediata del Comitè Únic PLEX (personal laboral a l'exterior), òrgan d'interlocució entre aquest col·lectiu i l'Administració, que fins ara no s'ha reunit malgrat el mandat legal.





Si s'incompleix aquesta sol·licitud, els sindicats adverteixen que procediran "de manera immediata" a presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball "per l'obstaculització del funcionament del Comitè PLEX i el bloqueig de la negociació col·lectiva, sens perjudici de la possible interposició d'altres" accions legals que poguessin correspondre".





El personal laboral a l'exterior ha augmentat la pressió sobre el Ministeri d'Exteriors en particular i sobre l'Administració en general en els darrers mesos. Els treballadors al Regne Unit van dur a terme una vaga durant diverses setmanes a partir de mitjans de març, mentre que a altres països com els Països Baixos, Alemanya o Bèlgica també hi ha hagut aturades i protestes.





En altres països, com Austràlia, Finlàndia, Suècia, Noruega o Itàlia el personal laboral també s'ha sumat a les denúncies de la situació en què treballen, principalment el fet que els seus salaris estan congelats des del 2008 i la seva pèrdua de poder adquisitiu a aquests anys per la inflació als països on treballen, i han advertit que podrien sumar-se a les mobilitzacions.





Després de conèixer-se la convocatòria de les concentracions, des d'Exteriors es va assegurar que és un tema prioritari per al departament que dirigeix Albares i que, dins de les seves competències, està fent "tots els esforços possibles" perquè s'atenguin les necessitats d'aquest col·lectiu. En aquest sentit, han precisat les fonts, ja s'estan estudiant "mesures a mitjà i llarg termini".