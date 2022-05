L' Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa quatre nous radars de tram situats al túnel de la Rovira, el túnel de Badal, la Ronda Litoral --al seu pas pel Moll de la Fusta-- i el túnel de les Glòries, que durant dos mesos estaran en fase informativa i sense sancionar.





Aquests radars de tram, que són part del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024 i del Pla Local de Seguretat Viària de Barcelona 2019-22, començaran a sancionar a l'agost, i fins aleshores enviaran avisos als conductors recordant l'obligatorietat de complir el límit de velocitat, ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.





Entre les prioritats de l'Ajuntament hi figuren, ha explicat, la reducció de l'accidentalitat i dels sinistres viaris a la ciutat, i treballa de manera transversal per aplicar polítiques i mesures concretes, ja que “un dels factors que més influeixen com a causa indirecta sobre els sinistres, i que agreugen els seus efectes, és l'excés de velocitat".





Arxiu - El túnel de les Glòries de Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu





En concret, el radar del túnel de la Rovira cobreix el tram des de la plaça d'Alfons el Savi fins a la rambla del Carmel en tots dos sentits amb una velocitat màxima de 60 quilòmetres per hora, i el del túnel de Badal va des de la plaça Cerdà fins l'avinguda Diagonal en tots dos sentits de la marxa, amb la mateixa velocitat màxima permesa de 60 quilòmetres per hora.





Aquest límit de velocitat també s'aplica al radar de la ronda Litoral , que cobreix els tres túnels de Colom, Moll de la Fusta i Pla de Palau en tots dos sentits; mentre que al radar de tram del túnel de les Glòries, que ho cobreix tot en tots dos sentits, no es poden superar els 50 quilòmetres per hora.





Aquests controls incorporen una tecnologia de càmeres i lectura de matrícules que permet calcular la velocitat mitjana a què ha circulat el vehicle , i permet estudiar els moviments i els fluxos circulatoris i obtenir dades per a posteriors anàlisis en l'àmbit de la mobilitat.





A més eviten l'efecte frenada-accelerada que "sovint" es produeix amb la instal·lació d'un punt de control de velocitat fix, i també permet que el conductor corregeixi al llarg del tram un excés de velocitat puntual.





17 RADARS DE PUNT I CIUTAT 30





L'Ajuntament treballa a la instal·lació de 17 radars de punt previstos, ubicats en gran part en entorns escolars i que començaran a funcionar al setembre, però inicialment ho faran "en fase pedagògica" i sense sancionar.





Així mateix, el Govern municipal ha iniciat una estratègia per reduir la velocitat general de la capital catalana, amb l'objectiu de “consolidar” els avenços de Barcelona com una ciutat 30.