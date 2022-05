Les dones a Barcelona no poden sortir soles a la nit

Aquests dies he estat parlant amb dones sobre la seguretat a Barcelona quan arriba la nit. Totes elles, especialment les més joves que són per motius obvis les que surten a gaudir de l'oci nocturn, s'han queixat . No es pot sortir de nit a causa de la inseguretat a la ciutat: agressions, violacions individuals, grupals, robatoris, amenaces….





Això no passa només a l'abocador de Barcelona” - com se'l coneix al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs-, sinó al bell mig de la ciutat, a zones com les Rambles, Plaça de Catalunya i els seus voltants, Plaça Reial, el Raval i un llarg etc.





A partir de les 11 de la nit cap dona sola pot passar per aquestes zones sense ser abordades per un o diversos homes amb la intenció d'abusar-ne. Algunes surten corrents, paren un taxi i, si tenen la sort que s'atura, estan salvades. El taxista que les recull l?avisa que a aquestes hores és un perill anar sola, que no ho tornin fer, que han tingut sort.





Aquestes dones que han patit assetjament han vist sorpreses com patrulles de Mossos o Guàrdia Urbana, més d'una vegada, han passat de llarg com si no veiessin res davant la desesperació de les afectades. De vegades hi ha sort, el taxista les ha salvat, però no sempre passa així.





A Barcelona el passat any les agressions sexuals havien crescut un 33%. Xifra que indica què està passant en aquesta ciutat governada per una dona, Ada Colau, que es diu feminista, admiradora de Simone de Beauvoir i de la seva famosa frase: ”No es neix dona, s'aprèn”. Què fa Colau perquè les dones, com no fa tants anys, sigui l'hora que fos, poguessin anar soles per bona part de la ciutat ? A la vista hi ha la feina que ha fet l'alcaldessa amb els percentatges d'agressions que s'han produït. La responsabilitat de l'alcaldessa és vetllar per la llibertat i la seguretat de les dones fent servir tots els mitjans que calgui.





El que és preocupant de la situació actual és l'augment de les violacions grupals, els autors de les quals solen ser joves –cada vegada més–. És una cosa que hauria de fer reflexionar sobre el que està passant a la societat, on hi ha delinqüents sexuals que utilitzen drogues per a la submissió de la víctima, en una total indefensió.





Les dones han de tenir la llibertat de sortir de nit , perquè les autoritats han de garantir-ne la seguretat. ¿S'ha convertit Barcelona en una ciutat cada cop més insegura, no només pels seus robatoris, sinó també per les agressions sexuals? I això passa a la Barcelona d?una feminista, Colau, que té la màxima responsabilitat. Però no només és seva la responsabilitat del que està passant: Mossos d'Esquadra tindrà alguna cosa a dir veient que els casos van en augment . I no és cosa dels mitjans de comunicació, que són molt “alarmistes” com solen dir els que manen, sinó que és sabut que les xifres sempre solen ser superiors a les que faciliten les “autoritats”.





El feminisme és una mica més seriós i important que la teoria que més d'una política va predicant però que, a l'hora de dur a terme les accions, només es queda a la teoria, Exemple d'això, Ada Colau, que diu una cosa i fa la contrària. Barcelona no pot continuar sent una ciutat on les dones no poden sortir soles a la nit. Algú pensa prendre alguna mesura que no sigui pur electoralisme?