La presidenta de Banco Santander i d'Universia, Ana Botín, ha fet aquest dimecres una valoració de l'escenari actual a què s'enfronta la societat després de la pandèmia i enmig del conflicte de la guerra d'Ucraïna, alhora que ha demanat millorar el finançament de les universitats amb una "aspiració mínima" de l'1% del PIB.





Tal com ha recollit el Banco Santander en un comunicat, Botín ha destacat algunes de les claus que formaran part del futur més immediat, com són, al seu parer, “la incertesa, el nou canvi de paradigma, la importància de l'educació i la resolució urgent del problema de la desocupació juvenil”.





En aquest sentit, durant el seu discurs, que ha tingut lloc a la XXII Junta General d'Accionistes d'Universia , Ana Botín ha subratllat l'oportunitat que representen els fons europeus i ha demanat que “les universitats siguin prioritàries en la seva assignació”.





"Europa no és només un gran museu, estem a l'avantguarda del coneixement", ha insistit, alhora que ha posat com a exemple el desenvolupament d'algunes de les vacunes contra el Covid 19.





Així, Botín ha presidit la junta acompanyada pel nou president de Crue Universidades Españolas, Juan Romo, el conseller delegat d'Universia i director global de Santander Universidades, Javier Roglá, i el president de Santander Universidades i vicepresident d'Universia, Matías Rodríguez Inciarte, i amb la presència de rectors i representants acadèmics de totes les universitats espanyoles celebrada a la seu de Santander Espanya.





Durant el seu discurs, la presidenta d'Universia ha cridat l'atenció sobre el problema de la desocupació juvenil: "Tenim moltes ofertes de feina, però hi ha un desquadrament molt important entre l'oferta i la demanda" i ha afegit que la solució i la tasca s'han de fer entre tots, “perquè acostar la universitat a l'empresa és una tasca que tots tenim per fer”.





Per això, Ana Botín ha destacat el "paper rellevant" que exerceixen les universitats en tres grans àrees, que són: l'adaptació de l'oferta de talent a la demanda laboral, l'impuls de la cultura tecnològica a les universitats a través de la innovació i l'aprenentatge continu, i el foment de la investigació i la transferència al teixit productiu.





En opinió de la presidenta del Santander, una de les claus també resideix a vincular l'activitat investigadora amb els processos d'innovació i creació d'empreses i, en aquest sentit, “reforçar la coordinació entre institucions, universitats i empreses.





Segons ha expressat, un "bon exemple" de resposta conjunta són els programes de Beques de Santander Universitats, amb els quals han ajudat, només el 2021, més de 162.000 persones a nivell global i 29.000 a Espanya, "a través d'iniciatives de educació, ocupació i emprenedoria", ha afegit.





D'altra banda, en referència a la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari, LOSU, Ana Botín ha destacat que és clau el finançament i una autonomia més gran de les universitats, “dos temes en què la llei no pot fallar i hauria de significar un salt endavant”.





Pel que fa al finançament, la presidenta del Banc de Santander ha explicat que situar-la "a l'1 per cent del PIB, en línia amb l'OCDE, hauria de ser la mínima aspiració" encara que "a Espanya necessitaríem un nivell una mica superior per poder fer front als reptes de transformació que tenim ia les mancances de recursos que les nostres universitats han acumulat en gairebé una dècada", ha postil·lat.





"Necessitem un finançament adequat i pluriennal per no quedar a l'albur dels cicles econòmics, i necessitem estratègies de país", ha reflexionat, per la seva banda, el president de Crue Universidades Españolas, Juan Romo.





De la mateixa manera, Romo ha destacat que “el món canvia molt ràpid” però que les Universitats segueixen llastrades “per un marc legislatiu obsolet” que “impedeix competir a Europa en igualtat de condicions amb altres sistemes universitaris”.









TROBADA INTERNACIONAL DE RECTORS UNIVERSIA

Durant l'esdeveniment, Ana Botín ha anunciat davant dels acadèmics la seu de la propera Trobada Internacional de Rectors Universia, que se celebrarà a València el 2023 i que "convertirà la ciutat a la capital mundial de l'Educació Superior", ha dit.





Durant tres dies més de 700 rectors i autoritats acadèmiques de tot el món debatran sobre els principals desafiaments de la Universitat, així com el seu paper per donar suport a la societat en reptes tan rellevants com són la transició digital i la transició verda”.









UNA XERRADA PRIVADA AMB ESTUDIANTS

La presidenta d'Universia també ha mantingut una trobada prèvia amb Álvaro Arias, beneficiari d'una Beca Pla Circular de la Fundació Universia i Álvaro Salgado, becari Santander Erasmus de la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) durant el curs acadèmic passat.





En aquesta trobada, segons ha expressat, ha pogut "conèixer de prop les seves experiències" a través d'aquests programes impulsats des de l'entitat i els punts de vista sobre les necessitats més immediates dels joves.









BANC SANTANDER I EL SEU SUPORT A L'EDUCACIÓ SUPERIOR

Finalment, Banco Santander ha recordat que manté un "ferm compromís amb el progrés i el creixement inclusiu i sostenible amb una aposta pionera i consolidada per l'educació, l'emprenedoria i l'ocupació", que desenvolupa a través de Santander Universidades des de fa més de 25 anys. anys i el distingeix de la resta d?entitats financeres del món.





És per això que, des de la posada en marxa, el banc ha destinat més de 2.100 milions d'euros i ha donat suport a més de 790.000 estudiants, professionals i projectes emprenedors a través d'acords amb prop de 1.000 universitats i institucions de 15 països.