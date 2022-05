Rodrigo Rato declarant al judici pel cas 'Nóos'.- Arxiu @ep





L'exvicepresident del Govern i ministre d'Economia Rodrigo Rato ha presentat aquest mateix dilluns el seu escrit de defensa, de cara al judici sobre el presumpte origen il·legal del seu patrimoni, sol·licitant que amb caràcter previ se l'exoneri de tots els delictes que se li imputen , perquè al·lega que és víctima d'una "causa general", si bé en cas que això no passi ha proposat que l' exministre de Justícia Rafael Catalá declari com a testimoni.





En el seu escrit, a què ha tingut accés Europa Press, la seva defensa interessa a l' Audiència Provincial de Madrid que se celebri una vista abans del judici per fitar en el tràmit de qüestions prèvies l'arxiu del cas contra Rato. En la mateixa línia, de forma subsidiària exigeix la seva “lliure absolució”, així com la condemna per les costes totals a les acusacions.





Així mateix, a l'escenari que rebutjades les seves qüestions prèvies se celebrés el judici, demana que Catalá testifiqui per unes declaracions que va fer el 16 d'abril del 2015 en què va comunicar que Rato "havia presentat el model 750" i "les investigacions que es estaven duent a terme de 'fins a 705 persones del que es considera, d'acord amb la llei de blanqueig de capitals, persones exposades políticament'.





Planteja igualment que testifiqui l'exdirector general de l'Agència Tributària Santiago Menéndez, "en relació amb les seves declaracions públiques sobre les investigacions prèvies a la denúncia primerenca que van fer els funcionaris que ell dirigia" i que va donar lloc a l'inici de la causa.





El Jutjat d'Instrucció Número 31 de Madrid, on s'ha investigat aquest assumpte, va dictar interlocutòria d'obertura de judici oral el passat 1 de juny, assenyalant Rato per la presumpta comissió d'11 delictes contra la Hisenda Pública, de blanqueig de capitals i de corrupció als negocis. La Fiscalia Anticorrupció demana 70 anys per al?exministre d?Economia per defraudar més de 8,5 milions en la gestió del seu patrimoni.





Tot i això, la defensa afirma que Rato "no ha comès cap delicte fiscal", ni de cap altre tipus, alhora que ressalta el fet que "ha estat un destacat polític, ocupant llocs de gran rellevància tant a nivell nacional, en el Govern d'Espanya, com a nivell internacional, com a director general del Fons Monetari Internacional (FMI)”.









UNA MERA "DIFERÈNCIA DE CRITERIS"

Desgrana les acusacions contra l'exdirigent popular per defensar, respecte al presumpte delicte fiscal, que "es redueix a una disconformitat de l'Agència Tributària amb la manera com hauria decidit tributar les rendes percebudes pels seus treballs d'assessorament i consultoria. a través de societats professionals en lloc de directament a la seva IRPF--", una "diferència de criteris" que creu que, com a molt, s'hauria de solucionar en la via contenciosa administrativa, no penal.





"No només no va amagar sinó que va declarar voluntàriament a l'AEAT la titularitat de les seves societats a l'exterior, d'acord amb la legalitat vigent. (...) En conseqüència, no existia opacitat ni ocultació, sinó transparència amb l'AEAT", assevera.





Pel que fa als contractes de publicitat adjudicats per Bankia a Zenith i Publicis, que també són objecte d'aquesta causa, la defensa manté que aquestes empreses "van guanyar els concursos sense cap intervenció de Rato". I afegeix que "no consta a la causa l'existència d'ofertes millors a les quals es van presentar les guanyadores dels concursos, tampoc que s'hagi incomplert cap procediment intern".





Finalment, quant al presumpte blanqueig de capitals determina que no s'ha aconseguit acreditar un il·lícit anterior del qual procedissin els fons rentats, per la qual cosa "sense delicte antecedent no hi pot haver delicte de blanqueig de capitals".









"PATENT DE CORS"

En el seu escrit, de 101 pàgines, l'exministre d'Economia ve a denunciar que ha estat víctima d'una "causa general", "perquè l'objecte del present procediment, per més que es tracti de maquillar per part del Ministeri Fiscal, no és un altre que la persona de Rodrigo Rato".





En aquest sentit, sosté que els investigadors han dut a terme una "fishing expedition" o "recerca prospectiva" per "recaptar informació sobre determinades persones o sobre determinats entorns socials, polítics o de qualsevol altra índole, sense més base que el simple prejudici consistent en què aquells entorns o cercles solen ser camps abonats a la delinqüència”.





En concret, creu que l'autorització judicial per a l'entrada i registre es va utilitzar com una "patent de cors" per poder investigar la seva "vida sencera", postil·lant que, com a "conseqüència de la confiscació massiva de documentació, el seu bolcat i anàlisi, es va fer impossible per les parts analitzar els més de 12 milions de documents incautats per poder expurgar aquests dispositius i documentació incautada".





"Ens trobem davant d'una causa general i prospectiva, en què es dirigeix l'acció acusatòria contra totes i cadascuna de les persones que hagin pogut tenir qualsevol tipus de relació (d'amistat, familiar o empresarial) amb el meu patrocinat", alerta l'advocada de Rato.









L'INTERLOCIO D'ENTRADA i REGISTRE, "NUL DE PLE DRET"





D'altra banda, la defensa dedica bona part del seu escrit a fer una extensa anàlisi de les qüestions prèvies. A la primera, assegura que la interlocutòria que va acordar les entrades i registres practicades en nombrosos domicilis "no compleix amb els requisits jurisprudencials exigibles d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat", per la qual cosa ho considera "nul de ple dret". "I, en conseqüència, tot allò que s'ha actuat en aquest procediment està afecte d'aquesta nul·litat", remata.





Segons la seva opinió, "la patent i exorbitant extralimitació en la confiscació de documentació fora de l'empara de qualsevol resolució judicial o precepte legal suposa la nul·litat radical de tot allò confiscat sense empara legal i, en conseqüència, de totes les proves de càrrec que se sustenten en informació obtinguda amb vulneració del dret a la intimitat", denuncia la representació.





La lletrada també estima que s'ha produït una "violació de nombrosos drets fonamentals", tant de Rato com "de tercers aliens a aquesta causa", després que el magistrat facilités a totes les parts dispositius sense filtrar-ne el contingut, entre el qual es trobava fotografies de caràcter personal o comunicacions protegides pel secret professional.





Afirma igualment que l'escrit d'acusació presentat pel Ministeri Fiscal és nul, ja que va introduir fets nous que van ser rebutjats al seu dia per l'instructor per considerar-los prospectius i que, suma, "no han format part de l'extensíssima instrucció practicada durant sis anys" ".





La representació de Rato també recorda que, encara que l'acusació es dirigeix contra ell, entre d'altres, per la presumpta comissió de delictes contra la Hisenda Pública en relació amb l'IRPF corresponent als exercicis 2005 a 2015 , en el moment d'obertura de la present causa qualsevol delicte fiscal en relació amb l'IRPF dels exercicis 2008 i anteriors “estava àmpliament prescrit”.





En relació amb la Fiscalia, el seu advocat també demana que s'excloguin els informes de les Unitats de Suport per "ser contraris a la legalitat, el dret de defensa i el principi d'igualtat en el procés penal". I tot això en tractar-se, argumenta, de “veritables investigacions i actuacions efectuades al marge de l'òrgan de jurisdicció”.