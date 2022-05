Un eixam de milers de petits mollys de sofre.- @ep





Un estudi liderat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i publicat a 'Nature Communications' ha descartat que l'hermafroditisme fos el sistema sexual ancestral dels peixos, com suggerien feines anteriors, sinó que hi havia sexes separats.





En un comunicat aquest dilluns, l' ICM-CSIC ha assegurat que aquesta troballa "explica per què als peixos l'hermafroditisme és un caràcter que ha aparegut diverses vegades de forma independent durant la seva història evolutiva".





S'han analitzat més de 4.600 espècies i s'ha acabat dient que "l'evolució dels sistemes sexuals és més dinàmica i complexa del que s'assumeix habitualment", segons la primera autora del treball, Susanna Pla.





Així, hi ha sistemes sexuals "que es guanyen i es perden amb més facilitat del que es creia", ia més per passar del gonocorisme a l'hermafroditisme cal transitar per un sistema intermedi anomenat hermafroditisme seqüencial, en què les espècies canvien de sexe a al llarg de la vida.





Els resultats de l'estudi també "refuten la suposició que la transició al gonocorisme és irreversible" , i els investigadors han proposat fer servir un nou marc teòric per a futurs estudis, que inclogui trets com els sistemes d'aparellament, els comportaments de posada o la diversitat de mecanismes de determinació del sexe.