El tabac mata aproximadament 54.000 persones l'any a Espanya i el 27,5% d'aquestes morts (més de 14.000 en nombres absoluts) es deuen a malalties cardiovasculars, inclosa la diabetis, segons dades d'un estudi del que es fan ressò Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la Fundació Espanyola del Cor (FEC), amb motiu de la celebració aquest dimarts, 31 de maig, del Dia Mundial sense Tabac .





La investigació ha estat publicada recentment a 'Revista Espanyola de Cardiologia' (REC), principal capçalera de REC Publications, i s'analitza la mortalitat atribuïda al consum de tabac a les diferents comunitats autònomes amb dades referents a l'any 2017 a la població adulta espanyola de 35 anys o més.





Es tracta d'un estudi pioner a Espanya, ja que és el primer a estimar la mortalitat atribuïda al consum de tabac per a un mateix any, a totes les comunitats autònomes , emprant les mateixes fonts d'informació i una metodologia comuna. Tal com es desprèn de la investigació, el 49,7% de les morts atribuïdes al consum de tabac va ser per tumors, seguides en segon lloc per les malalties cardiovasculars (27,5%) i, en tercer lloc, per malalties respiratòries ( 22,7%).





"El tabac produeix aproximadament unes 150 morts al dia a Espanya. I tornem a observar que és un important factor de risc cardiovascular, ja que, per grans grups de causes de mort, les malalties cardiovasculars ocupen el segon lloc quant a càrrega de mortalitat" , ha comentat una de les autores de l'estudi, Mónica Pérez-Ríos.





Per sexes, el tabac produeix més morts per totes les causes als homes (84,5%). No obstant això, respecte a la mortalitat cardiovascular el tabaquisme hi té més impacte que en ells. L'estudi reflecteix que, del total de morts atribuïdes al consum de tabac en les dones, el 30,6% són per causa cardiovascular davant del 25,8% en els homes. Això vol dir que, de cada 100 morts per tabac, a les dones 30 són per causa cardiovascular mentre que als barons són 25.





Quant a les dades per comunitats autònomes, Andalusia (30,3%), Canàries (29,6%) i el País Valencià (28,2%) són les regions on la càrrega de mortalitat cardiovascular atribuïda al tabac és més gran, davant a Castella-la Manxa (21,8%), Catalunya (24,2%) i Cantàbria (24,3%).





" La càrrega de mortalitat atribuïda al consum de tabac varia entre comunitats autònomes , per la qual cosa fer una anàlisi detallada per regions aporta informació rellevant per a la implantació de polítiques sanitàries dirigides a frenar l'impacte del tabaquisme. Igualment, la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la mortalitat atribuïda al tabac té grans implicacions en el disseny de les intervencions de salut pública, ja que homes i dones tenen diferents patrons tant en la distribució de la prevalença de consum, com en la mortalitat”, ha dit Pérez-Ríos.





PROHIBIR FUMAR A ESPAIS PÚBLICS





El 66% dels espanyols estan a favor de prohibir fumar en espais com terrasses, estadis esportius i platges i el 51,5% amb fer-ho en cotxes particulars, segons mostra l'enquesta IMOP-BERBES, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac que se celebra aquest dimarts, 31 de maig.





En concret, el 66,2% dels enquestats està "molt" i "bastant" a favor de la mesura davant del 33,8% que ho està "poc" o "res". Davant d'aquesta pregunta, les dones es mostren més proclius a la restricció (73,0%) davant del 59,0% dels homes que defensen aquesta mesura. Per edats, els que es manifesten més a favor de prohibir el tabac són els compresos entre 35 i 44 anys (73,5%) mentre que els entre 14 i 24 anys ho fan en una proporció menor: 56,3%. Fins i tot entre els que es declaren fumadors, el 39,2% es mostra a favor de les restriccions.





Una altra mesura que es troba en estudi, realitzat amb una mostra de 701 persones de més de 14 anys, és la prohibició de fumar als cotxes particulars, sobretot, si a l'interior viatgen embarassades i nens. Tot i tractar-se d'espais privats, el fum del tabac és especialment perillós per la mida reduïda dels vehicles. En aquests casos, els defensors de restringir aquest hàbit segueixen superant els reticents. El 51,5% està sempre d'acord amb la mesura, un 16,6% només si viatja població de risc i el 31,9% es mostra en contra.





En aquest sentit, els homes es mostren més reticents que les dones (un 45% defensa la mesura davant del 57,6% de les dones), així com els més joves (14-24 anys) que donen suport a aquesta prohibició "sempre" sol en un 33,4% davant el 69,2% dels que tenen 65 anys o més.





Preguntats per les mesures més efectives per reduir el consum de tabac a Espanya, el 35,7% indica que cal oferir ajudes als fumadors per part del Govern per deixar l'hàbit, aquest percentatge arriba al 56,3% entre aquells que es declaren fumadors.





En segon lloc, hi ha els que defensen pujar el preu del tabac i la fiscalitat dels nous dispositius d'alliberament de nicotina (28,7%), en tercer lloc, els que persegueixen la regulació de la publicitat i les xarxes socials (17, 7%) i, finalment, els que creuen que és més eficaç apostar per imatges impactants als empaquetats (4,7%).