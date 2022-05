JOBarcelona 2022 - @EP







Barcelona Activa connectarà el talent jove amb empreses de la ciutat a la 10 edició del Congrés Internacional d'Ocupació i Orientació Professional de Barcelona, el JOBarcelona, en què participarà aquest dimarts, ha informat aquest dilluns en un comunicat.





L'agència de promoció econòmica municipal tindrà un estand propi dividit en tres espais i serà un punt d'informació i assessorament personalitzat per als joves visitants en temes com ara el currículum vitae i la recerca de feina.





S'organitzaran accions formatives per a l'orientació professional i la recerca de feina, entre elles, l'activitat gramificada d'Escape Room, i servirà com a espai d'inscripció a la Plataforma Empresa-Ocupació, on es podran donar d'alta a la borsa de treball i conèixer necessitats de les empreses.





També hi haurà accions formatives per aplicar a les ofertes d'ocupació gestionades per l'agència, que actualment compta amb prop de 12.000 candidatures de joves i el servei de gestió del talent té disponibles 300 ofertes laborals i de pràctiques.





Així mateix, farà conferències presencials adreçades als joves sobre la recerca de feina i la millora professional; en concret, abordaran des de com millorar i marcar la diferència amb el currículum, fins a practicar l'Elevator Pitch, fer-ne més visible el perfil i conèixer com afrontar una entrevista de treball.





La comissionada de Promoció de l'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral, Raquel Gil, ha subratllat que des de l'Ajuntament aposten per participar en aquest tipus d'esdeveniments per apropar tots els recursos que tenen a l'abast i, així, contribuir a la preparació formativa dels joves perquè "podin iniciar les seves carreres professionals i laborals amb confiança i sense dificultats".





Aquest 2022, Barcelona Activa ha acompanyat prop de 7.000 persones menors de 30 anys, un terç en programes d'ocupació, i la resta en formació, emprenedoria i altres serveis.