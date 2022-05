El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá - @EP





Els ingressos per cotitzacions a la Seguretat Social van assolir fins a l'abril els 45.922 milions, xifra que supera en més de 3.100 milions la corresponent al mateix període de l'any anterior, segons dades ofertes pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.













Pel que fa al període de gener a abril del 2019, abans de la pandèmia, l'increment va ser de 5.075,35 milions, és a dir, una xifra un 12% més alta que aleshores. Si es té en compte la mitjana mòbil dels dotze últims mesos, l'increment interanual dels ingressos per cotitzacions socials s'acosta al 10%.





En termes del PIB, també s'aprecia l'increment dels ingressos per cotitzacions socials, situant-se en els darrers mesos per sobre del 12% del PIB, un punt i mig més que abans de la pandèmia.





Per la seva banda, els comptes de la Seguretat Social van presentar un saldo negatiu, el 30 d'abril del 2022, de 890,01 milions d'euros. Aquesta xifra s'obté de la diferència entre uns drets reconeguts per operacions no financeres de 53.853,6 milions d'euros, que van mostrar un increment de l'1,7% i obligacions reconegudes de 54.743,6 milions, que van créixer un 3,5% interanual.





Del volum total de drets reconeguts, el 90,4% va correspondre a les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i el 9,6% restant a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Pel que fa a les obligacions, el 90,3% va ser reconegut per les entitats gestores i serveis comuns i el 9,7% per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.





En termes de caixa, la recaptació líquida del sistema va assolir els 52.912,8 milions d'euros, amb un increment del 4,3% respecte a l'exercici anterior, mentre els pagaments van presentar un augment del 3,7%, fins a assolir els 54.663,4 milions d?euros.









INGRESSOS NO FINANCERS

Les cotitzacions socials van assolir els 45.922 milions d'euros, fet que suposa un increment del 7,4% respecte als ingressos del mateix període de l'exercici 2021 (3.170,6 milions d'euros més).





Aquest increment es va veure impulsat per l'evolució positiva dels ingressos per cotitzacions d'ocupats, que van experimentar un increment interanual del 8,9% (3.537,2 milions d'euros més). El departament liderat per José Luis Escrivá subratlla que es tracta del major augment interanual a l'abril de l'última dècada.





Per part seva, les cotitzacions d'aturats van registrar una disminució de l'11,6% (366,6 milions d'euros menys) pel descens del nombre d'aturats.





Les transferències corrents van assolir els 7.527,5 milions d'euros, amb una disminució del 23,8% interanual. La partida més significativa va correspondre a les transferències rebudes de l'Estat i organismes autònoms que van sumar un total de 6.164,2 milions, un 27,8% menys.





Aquesta disminució té l'origen, principalment, en la percepció de menors ingressos de l'Estat per finançar els complements per mínims de pensions respecte al mateix període de l'any anterior (1.187,5 milions d'euros menys) i per complir la Recomanació Primera del Pacte Toledo 2020 que, a 30 d'abril, no es va rebre cap import.









DESPESES NO FINANCERES

Les prestacions econòmiques a famílies i institucions van assolir 51.139,7 milions, un 3,3% més que en el mateix període del 2021. Aquesta xifra representa un 93,4% de la despesa total realitzada al sistema de Seguretat Social.





La partida més gran, 46.995,6 milions, corresponia a pensions i prestacions contributives, amb un augment d'un 3,1% (1.404,6 milions d'euros més)

En una anàlisi detallada de l'àrea contributiva, la despesa en pensions (incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars) es va incrementar un 6,1% fins a 41.130,7 milions d'euros, a causa de l'augment del nombre de pensionistes (1,1%), a l'elevació de la pensió mitjana (5,4%), així com a la revaloració general del 2,5% per a les pensions contributives.





Pel que fa als subsidis d'incapacitat temporal, la despesa total va augmentar un 2,3% respecte al mateix període de l'any anterior, fins a assolir els 4.238,9 milions d'euros. L'import més gran corresponia al subsidi temporal per contingències comunes de 3.254,7 milions d'euros (un 6,1% més), mentre que el subsidi temporal per contingències professionals es xifrava en 531,3 milions d'euros (30,3% menys). La incapacitat temporal per processos derivats del Covid-19 va assolir un import acumulat de 452,9 milions d'euros, un 32,4% menys que el mateix període de l'exercici anterior.





Les prestacions en concepte de naixement i cura de menor, coresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs i durant la lactància natural i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia es van incrementar interanualment un 22,8% fins a assolir els 1.239, 1 milions.





La despesa acumulada en prestacions per a autònoms va disminuir un 87,2% respecte al mateix període de l'exercici 2021, xifrant-se en 186 milions d'euros. Aquesta disminució ve donada per una menor necessitat de protecció respecte a la que hi ha durant la pandèmia.





Les pensions i prestacions no contributives, inclosos els complements per mínims de les pensions contributives, van assolir els 4.144,1 milions d'euros, un 6,1% més que en el mateix període de l'exercici anterior, motivat per la revaloració general del 3% pensions mínimes i no contributives, inclòs l'Ingrés Mínim Vital.





D'aquest import, es va destinar a pensions no contributives i complements per mínims 2.754,9 milions (un 2,7% més) ia subsidis i altres prestacions 1.389,1 milions, dels quals 1.304,0 milions d'euros corresponen a Ingrés Mínim Vital i prestacions familiars, un 13,6% més respecte a l'any anterior.