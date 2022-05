El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha elevat una nova proposta a les organitzacions d'autònoms i els agents socials per a la cotització per ingressos reals dels autònoms en què planteja quotes d'entre 250 i 550 euros al mes per al període 2023 -2025.





El president d'UPTA, Eduardo Abad , ha revelat al compte de Twitter la nova taula de quotes que proposa el Govern i que, en funció dels rendiments nets dels autònoms, determina el que haurien d'ingressar a la Seguretat Social si s'aprova aquesta proposta .





En concret, l'Executiu proposa que en els sis primers trams, corresponents a rendiments nets d'entre 670 i 1.700 euros mensuals, els autònoms paguin a la Seguretat Social entre 250 i 294 euros de quota mensual, fet que suposaria rebaixes d'entre 52 i 65 euros respecte al que paguen ara de mitjana mensual.





Per contra, als set trams restants, que van des dels 1.701 a 4.050 euros mensuals de rendiments nets, els autònoms haurien d'abonar a la Seguretat Social una quota d'entre 400 i 550 euros al mes, fet que suposa entre 35 i 107 euros més al mes en comparació de la mitjana actual.





D'aquesta manera, en funció d'aquesta proposta, els autònoms amb rendiments nets mensuals de 670 euros o menys haurien d'abonar una quota de 250 euros al mes, davant de 307 euros actuals de mitjana mensual. En aquest tram d'ingressos estarien una mica més d'1,3 milions d'autònoms.





Per als que guanyin entre 671 i 900 euros al mes (uns 220.000 autònoms) es proposa una quota de 260 euros, en contrast amb la mitjana mensual de 315 euros, i per als que guanyin entre 901 i 1.125,9 euros (prop de 352.000 autònoms ) la quota seria de 270 euros, 52 euros menys dels que paguen de mitjana actualment.





Per als que tinguin rendiments nets d'entre 1.125,9 i 1.300 euros (uns 312.000 autònoms), la cotització proposada arriba als 290 euros mensuals (52 euros menys que la mitjana), i per a ingressos d'entre 1.301 i 1.700 euros mensuals, on troben uns 230.000 treballadors per compte propi, la quota mensual seria de 294 euros mensuals, uns 60 euros menys del que es paga ara de mitjana.





PROPOSTA PER ALS TRAMS SUPERIORS: QUOTA DE 400 A 550 EUROS AL MES





A partir del setè tram, les quotes a ingressar se situen per sobre de la mitjana mensual, és a dir, que pagarien més del que paguen actualment de mitjana . Així, per als 87.000 autònoms els rendiments nets dels quals estiguin a la franja d'entre 1.701 i 1.900 euros mensuals, es proposa una quota de 400 euros al mes.





Pels 146.500 autònoms que guanyen entre 1.901 i 2.330 euros al mes, la quota proposada és de 440 euros; per als 104.000 que tenen rendiments nets entre 2.331 i 2.760 es plantegen 460 euros de quota; per als 77.000 autònoms amb rendiments entre 2.761 i 3.190 es proposen 480 euros de quota, i per als que ingressen entre 3.191 i 3.620 euros (57.000 autònoms) es demanen 500 euros de quota.





Finalment, per a rendiments nets d'entre 3.621 i 4.050, on hi ha uns 44.500 autònoms, la proposta del Govern apunta a una quota de 520 euros, i per als que guanyen més de 4.050 euros mensuals (uns 236.000 autònoms), la quota a ingressar seria de 550 euros.





"No deixarem anar en l'afany de canviar l'actual sistema de cotització dels autònoms. És de justícia que els que menys poden, hagin de fer un esforç menor. Els que tenen la sort de tenir més, hi han de contribuir més. Ningú no pot estar-hi en contra", ha defensat Abad al seu compte de Twitter.





Per part seva, el president d'ATA, Lorenzo Amor, ha expressat el rebuig de la seva organització a aquesta nova proposta de trams del Govern perquè, segons denuncia, implica "pujar entre un 33% i un 90% les cotitzacions als autònoms que guanyin més de 1.700 euros al mes i baixar només en un 15% als que menys guanyen (670 euros al mes)”. "¡Amb la que està caient en aquest país i la que està per caure!", es queixa Amor.