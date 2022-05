El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha posat en valor les inversions executades a Catalunya i ha defensat haver fet un "esforç colossal" en els darrers tres anys.





Segons han informat fonts del Ministeri aquest dilluns, Catalunya és la comunitat autònoma que ha rebut més inversió per part del ministeri des del juny del 2018, havent executat 3.671 milions d'euros.





La ministra de Transports, Raquel Sánchez | ep





A més, han afegit que en el primer trimestre de l'any la inversió executada és de 165,9 milions d'euros, un increment del 61% respecte al mateix període del 2021 : “És el camí que volem continuar amb els pressupostos d'aquest any on Catalunya lidera les inversions".





El Ministeri ha considerat que la situació de partida del 2018 "reflectia una important falta d'inversió d'infraestructures a Catalunya, amb totes les obres de nou traçat paralitzades".





A la xarxa ferroviària convencional estatal, es va elevar l'execució mitjana d'inversió a 800 milions el 2020, però tot i això a Catalunya aquest paràmetre va baixar l'exercici 2021 "per causes excepcionals i conjunturals", com la poca licitació durant el 2020 per la pandèmia .





Tot i això, a Catalunya es van executar 1.243 milions d'euros en total del pressupost del Ministeri, per darrere de Madrid on es van executar 1.342 milions.





OBRES "A MAJOR RITME"





Aquestes fonts també han ressaltat que s'ha creat la Comissió Bilateral d'Infraestructures, "que es reunirà ben aviat" per analitzar els projectes i el grau d'execució.





Han esperat que hi hagi projectes que avancin "a més ritme", com els accessos a l'aeroport de Barcelona, la duplicació de via Parets-La Garriga (Barcelona) i altres actuacions a Rodalies, les estacions de Sagrera i Sant Andreu, la variant ferroviària Tarragona -Vandellòs (Tarragona) i el soterrament de les vies al pas per Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac (Barcelona).