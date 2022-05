L'episodi del suïcidi d'un home, el dilluns 30 de maig, quan anava a ser desnonat del pis públic on vivia al barri del Bon Pastor de Barcelona, ha tornat a posar en primera pàgina la problemàtica de l'habitatge a la ciutat.







Lucía Martín és la responsable d'Habitatge de l'Ajuntament. Foto: Europa Press







I és que aquest no és el primer episodi complicat que ha d'afrontar el govern d'Ada Colau. El 14 de juny del 2021 un home es va treure la vida quan l'anaven a desnonar del pis on vivia al carrer Bacardí, al barri de Sants-Badal.





El penúltim cas conflictiu al qual va haver d'enfrontar-se l'Ajuntament va ser el passat 26 de maig d'enguany. En aquesta ocasió, un home resident a un pis del carrer Príncep de Viana, al Raval, va amenaçar tirar-se des del terrat del bloc durant la visita de la comitiva de desallotjament. En aquesta ocasió, la situació es va poder reconduir.





El consistori també ha tingut problemes amb una comunitat de veïns de la Vila de Gràcia, que ha portat el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, als tribunals. El motiu és haver cedit "a dit" i de forma "presumptament il·legal", un local okupat a una associació juvenil que ha causat una infinitat de conflictes de convivència amb els veïns.





LA REGIDORA LUCÍA MARTÍN DONA LA CARA





Després del darrer episodi, la responsable d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha comparegut aquest dimarts per donar explicacions després que un home se suïcidés aquest dilluns, el dia que l'havien de desnonar del pis de titularitat pública on vivia al barri del Bon Pastor. La titularitat del lloguer del pis era de la seva mare, però la dona havia mort anys enrere i ell no tenia ingressos declarats.





Martín ha admès que el govern d'Ada Colau havia rebut "denúncies de problemes de convivència i ús fraudulent de l'habitatge" per part de veïns de la finca des de l'any 2019. De fet, el febrer del 2020 s'havia fixat una primera data de desnonament, però l'arribada de la pandèmia va paralitzar el procés.







No obstant això, l'octubre de 2020 el consistori va rebre, en una de les seves oficines d'habitatge, la denúncia d'un home que estaria rellogant una de les habitacions del pis, i que de la nit al dia s'havia quedat al carrer.





Aquest any s'havia tornat a posar en marxa el procés de desnonament. De fet, el passat 12 de maig una comitiva (sense presència policial) va arribar a l'habitatge, però la situació "de molts nervis" de l'ocupant del pis va fer que decidissin ajornar-la i posar l'home en contacte amb els Serveis Socials municipals.





La negativa a contactar amb aquest servei va fer que el consistori tornés a posar en marxa el procés de desnonament. La comitiva va tornar a presentar-se aquest dilluns al domicili del Bon Pastor per fer una entrega de claus i, tot i que en principi el pis estava buit, moments més tard l'home va entrar-hi i va suïcidar-se saltant pel balcó.





Martín ha apuntat que es tractava d'un "desnonament excepcional", però que l'Ajuntament no podia permetre que "se seguís fent un mal ús de l'habitatge".