La Princesa del Poble no renunciarà al seu principat. Allunyada dels mitjans des que va patir la desafortunada caiguda a 'Sálvame' que el va portar a passar per quiròfan una vegada més, Belén Esteban ha tornat a utilitzar el seu compte d'Instagram per demostrar que a poc a poc està sortint d'un sotrac especialment dur per a ella . Completament centrada en la seva recuperació per poder reprendre com més aviat millor els molts plans que tenia per a aquests mesos, la col·laboradora de televisió ha publicat diverses fotografies al seu compte d'Instagram en què se'l veu molt més recuperada i somrient.













" Gràcies és la única paraula que puc dir, treballant dur per posar-me bé que és el que desitjo " ha escrit Belén en un post per agrair el gran afecte i suport que ha rebut les últimes setmanes. Encara que després de la caiguda en què es va trencar la tíbia i el peroné la col·laboradora no ha passat pel seu millor moment a nivell anímic, el cert és que a poc a poc està recuperant la vitalitat i la positivitat que el caracteritza al seu dia a dia.





Com no podia ser d'una altra manera, també molts dels seus companys i amics han utilitzat aquesta mateixa publicació per mostrar una vegada més tot el seu afecte. " En res estàs en plató donant guerra" ha escrit Rafa Mora a xarxes socials igual que el seu company Sergi Ferrer: "Anem afecte... Pots amb això i amb tot".