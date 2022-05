El Tribunal Suprem (TS) ha resolt no admetre el recurs de cassació interposat per un home, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) que confirma una sentència inicial de l'Audiència de Sevilla, que el condemna a tres anys de presó per abusos sexuals comesos sobre tres noies en trobades col·lectives de joves en habitatges mentre pernoctava amb elles, fent-se "l'adormit" a l'hora de cometre els abusos.





A l'esmentada sentència del TSJA, l'Alt Tribunal Andalús aborda un recurs d'apel·lació d'aquest home contra una sentència prèvia de la Secció Setena de l'Audiència de Sevilla, que el condemna a tres anys de presó i tres anys de llibertat vigilada després de complir aquesta pena de presó, per tres delictes d'abús sexual amb l'atenuant de reparació del dany.





Segons la sentència inicial condemnatòria de l'Audiència, en un cap de setmana de maig del 2017, Álvaro DT, major d'edat, "es trobava juntament amb un grup de nois al domicili" d'una jove d'aleshores uns 27 anys, a Mairena de l'Aljarafe, "on havien quedat per reunir-se aprofitant que els pares estaven absents, per fer una barbacoa i fins i tot pernoctar" a l'habitatge-





"L'HORA DE DORMIR"





"Quan va arribar l'hora de dormir, en què es van repartir entre sofà i matalassos, Álvaro va acabar ficat al llit en un sofà" amb la citada jove "ja aprofitant que aquesta es va quedar adormida, va ficar la mà per sota de la samarreta i el va agafar un pit, cosa que va provocar que la noia es despertés i l'apartés d'un cop de mà" , ja que "minuts després, fent-se com que dormia, igual que en l'episodi anterior, va intentar ficar la mà a través dels pantalons que vestia ella" per arribar a la zona genital sense aconseguir-ho, ja que ella li va apartar novament la mà, es va aixecar i va marxar per acabar dormint en lloc a part".





A més, la sentència declara provat que "en data no exactament concretada de l'estiu del 2017, amb ocasió d'una reunió d'amics que va tenir lloc al domicili" d'una altra jove de Palomares del Río, "on així mateix havien quedat un grup d'amics per passar la tarda i dormir, aprofitant que es trobava ficat al llit en un matalàs que s'havia estès al saló de l'habitatge al costat" a aquesta jove, "quan aquesta es va quedar adormida va introduir una de les seves mans per sota de la samarreta i va començar a grapejar-li el pit", davant la qual cosa ella "es va despertar i només va encertar a resguardar-se fent-se un cabdell i apartar-se el més possible del seu acompanyant encara que sense que s'aixequés del matalàs".





TERCER CAS





També es declarava provat a la sentència impugnada que "en hora primerenca no exactament concretada del 13 d'octubre del 2017, es trobava el processat a casa d'un jove que era el seu "llavors amic" en un habitatge de Mairena de l'Aljarafe juntament amb altres nois entre els quals hi havia "una jove de 27 anys que "havia arribat a aquest domicili a altes hores de la matinada després d'haver estat de copes amb les seves amigues de la universitat i en cert estat d'embriaguesa".





"Álvaro va acabar compartint un llit niu" amb aquesta jove i "en un moment determinat, aprofitant el somni de la noia afavorit per la ingesta alcohòlica, li va introduir els dits a la vagina fent que la mateixa es despertés, donant-li un cop de mà i girant-se en el llit perquè el deixés", declara provat la sentència inicial de la Secció Setena de l'Audiència.





En el recurs d'apel·lació contra aquesta sentència condemnatòria de l'Audiència, l'acusat esgrimia "un error en l'apreciació de la prova" sobre el fet que ell cometés els fets "en estat de vigília" , proposant "com a prova en segona instància documental i pericial" sobre la patologia de somnambulisme sexual"; si bé el TSJA al·lega que "les tres víctimes coincideixen a declarar que l'acusat no estava adormit, sinó que ho simulava, es feia l'adormit, com a estratagema per amagar les seves intencions lúbriques".





"ABSÈNCIA DE QUALSEVOL PROVA MÈDICA"





De la mateixa manera, el TSJA indicava que la mateixa Audiència ja assenyalava "l' absència de qualsevol prova mèdica que pogués donar suport al pretès trastorn del son , apuntant a més, amb molta agudesa, l'excessiva coincidència que suposa que, en situacions en què, per la limitació de llits, joves dels dos sexes compartien llit de forma indistinta, l'acusat acabés en tots els casos ficat al llit al costat d'una noia i tingués en cada ocasió un episodi de la pretesa sexsòmnia".





Davant d'això, en el seu recurs de cassació, l'encartat insistia que "d'haver-se admès i practicat en segona instància un estudi neurològic" que pretenia aportar, hauria quedat "exempt de responsabilitat penal, ja que acredita que pateix somnambulisme sexual " .





Però el Suprem avala la decisió del TSJA, en el sentit que "la prova ha estat encertadament inadmesa en segona instància, ja que, d'una banda, aquesta podria haver-se proposat a l'escrit de defensa; i de l'altra, l'estudi no objectiva cap patologia, per la qual cosa la prova no té virtualitat probatòria rellevant respecte a extrems fàctics objecte del procediment”.





"En conseqüència, la prova denegada no era necessària ni indispensable, ni tampoc processalment admissible", indica el tribunal. Per això, el Suprem resol que "no escau a l'admissió" del recurs de cassació.