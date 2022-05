"Els turistes britànics que viatgin a Espanya aquest estiu podrien trobar-se amb bars i restaurants tancats a causa de l'escassetat de personal", alerten al diari britànic Metro, assenyalant que alguns bars i restaurants en centres turístics populars com Benidorm ja han hagut de reduir el seu horari o tancar durant dies sencers a causa de la manca de personal. Els britànics remen que el precari mercat laboral espanyol acabi afectant el que més volen: unes vacances amb Sol, bons serveis i preus baixos .







Un cambrer serveix una canya @ep





Aquest mitjà apunta que a Espanya hi ha 4.000 vacants de cambrer - segons dades proporcionades per Infojobs - a causa de "les males condicions de treball, està provocant que les parades quedin buides".





"Hi ha pors creixents que al voltant del 50% dels llocs actuals no es cobriran abans de la temporada alta d'estiu, cosa que significa que les ciutats turístiques poden tenir dificultats per fer front a la demanda", lamenta la premsa del Regne Unit.





Alex Fratini, portaveu de l'Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries de Benidorm (Abreca), ha intentat convèncer els britànics que el problema a Espanya no són els sous. "El sou d'un cambrer a Benidorm és d'uns 1.200€ al mes i a més hi ha moltes propines, sobretot amb els anglesos, cada cambrer s'emporta uns 300€ més al mes", afirma en declaracions a Metro.





A més, des de Metro recorden els turistes britànics que no deuen a "festes il·legals" en punts d'accés turístic com Mallorca o Eivissa, perquè els qui ho facin es poden enfrontar a multes de fins a 85.000 lliures esterlines (gairebé 100.000 euros). El Foreign Office ha actualitzat les seves recomanacions de viatge per a Espanya, després que tinguessin lloc "una sèrie d'accidents greus" en reunions no autoritzades que sovint tenien lloc a cases o viles privades.