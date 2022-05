La multinacional francesa Groupe IDEC és una de les empreses presents al Saló Internacional de la Logística (SIL) que ha començat aquest dimarts i que s'allargarà fins al dijous a la Fira de Barcelona.





Moreno, Lafargue i Barón, a l'stand d'IDEC al Saló Logític. Foto: @CatPress





Aquesta empresa ha aprofitat la seva visita per presentar una gran novetat per a un dels seus projectes estratègics, el projecte per produir hidrogen verd a Puerto Seco Antequera, el primer parc XXL d'energia positiva que hi ha a Europa.





El president del grup, Patrice Lafargue, ha anuciat que l'empresa Ontime Logística serà la primera que s'instal·larà en aquest hub. "Per a nosaltres és un dia molt important, signem un acord amb un client que esperem i estem segurs que es convertirà en un amic", ha assegurat Lafargue.





En la mateixa línia, el responsable d'Ontime, Carlos Moreno, ha dit que per a ells aquest 31 de maig és un dia "en el qual reinventem la logística europea que posa el focus en el medi ambient". A la jornada també hi ha intervingut l'alcalde d'Antequera, Manuel Barón, que ha reivindicat el potencial logístic de la zona.





L'altre projecte que la companyia francesa destaca com a important per al futur és l'Horizon Park, a Vietnam. Es tracta d'un centre d'emmagatzegament en trànsit, que ha de servir per donar resposta a les necessitats industrials d'aquest país del sud-est asiàtic.