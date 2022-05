La Mobile Week Catalunya 2022, que es va celebrar del 25 d'abril al 28 de maig, ha tancat la quarta edició amb 7.500 participants i 300 activitats organitzades a 16 municipis i territoris de Catalunya, segons informa el Govern en un comunicat aquest dimarts, que ha valorat les xifres com un "èxit de participació".





La quarta edició de l'esdeveniment ha comptat amb la participació de 500 ponents i 200 entitats per emprendre accions per lluitar contra la bretxa digital i ressaltar accions per a persones en una situació de vulnerabilitat elevada davant els impactes de la digitalització.





Amb la iniciativa, impulsada per la Mobile World Capital Barcelona i la Conselleria de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, es vol "implicar la ciutadania en el debat i la reflexió sobre l'impacte de la transformació digital" en la societat i fer-la partícep d'accions concretes.





El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assenyalat que les xifres d'activitat, participació i ponències d'aquest any són les més altes des que s'organitza l'esdeveniment i el reafirma com "una eina de vertebració per lluitar contra les bretxes digitals i territorials i la despoblació".





La responsable de la Mobile Week, Cristina Colom, ha valorat positivament l'edició del 2022 i ha assegurat que l'alta participació els "consolida com una iniciativa útil, pròxima i pragmàtica", a més que els incentiva a continuar treballant perquè la població gaudeixi dels serveis i beneficis de la tecnologia.





La programació d'aquest any s'ha basat en tres àmbits que són la protecció dels drets digitals de la ciutadania, les habilitats digitals i el paper clau per formar joves, a més de potenciar els perfils femenins en diferents disciplines i en l'exploració de noves eines i mitjans digitals.