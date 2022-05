Aneksandar Radskov , un jove búlgar de 17 anys que residia a Lleida , va fer un grafit el 2011 sobre un pont de la LL-11 que va passar a la història de l'art urbà de la capital del Segrià. A la pintada es podien llegir les paraules "Obicham Te CC", que en búlgar significa "T'estimo, CC". Aquest curt missatge anava dirigit a la seva nòvia Claudia, que estudiava amb Aleksandar a l'Institut Gili i Gaya.





Pont Lleida amb la pintada ja esborrada @Google Maps





Poc després de fer la pintada, Aleksandar va morir en un accident de trànsit a Alfarràs , el 8 de juliol de 2013. La moto en què anava muntat va xocar frontalment contra un tot terreny. El conductor de la moto va sobreviure, però el jove búlgar no va tenir la mateixa sort. Estava cursant primer de batxillerat i feia dos anys que vivia a Lleida.





Després de la seva mort, i tal com va recollir el diari Segre , els veïns de Lleida es van organitzar per repatriar el cos sense vida d'Aleksandar cap al seu país d'origen, organitzant una recol·lecta de diners. A més, van demanar a través de les xarxes socials que l'Ajuntament no esborrés la pintada, que en pocs dies es va convertir en un símbol per a Lleida : per representar l'amor, l'eternitat i que malauradament, la vida de vegades pot ser fugaç. La Paería va acabar arxivant la denúncia contra el jove per fer la pintada.





La intenció dels veïns de Lleida és que fos el temps i la pluja els que acabessin esborrant la pintada, però finalment no ha estat així. Treballadors contractats pel consistori de Lleida han estat els encarregats de reparar la passarel·la on Aleksandar va deixar el seu missatge, i ho han esborrat per sempre.





Segons exposa Segre , les obres han tingut un cost de 65.572 euros.