Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac , l'Associació per a la Investigació del Càncer de Pulmó a Dones (ICAPEM) , ha alertat que "el tabac continua sent una epidèmia a Espanya" i adverteix d'un augment del consum en dones.





@ep





Aquesta associació fa més d'una dècada que lluita contra el càncer de pulmó en dones i ha vist com, en aquest temps, els casos s'han multiplicat entre aquestes, coincidint amb un increment del consum de tabac.





Encara que el tabaquisme s'està reduint a nivell global, aquest descens és més lent en països europeus com Espanya . De fet, es calcula que prop del 25% dels espanyols més grans de 15 anys són fumadors, majoritàriament de forma habitual.





Amb aquestes xifres, associacions com a ICAPEM consideren que és urgent que es prenguin mesures més fortes per combatre l'hàbit tabàquic. "Estem parlant que prop de 9 milions d'espanyols fumen de manera habitual i això suposa un perill, no només per a la salut, sinó també per a la salut de les persones del seu entorn ", apunten.





D'aquests prop de 9 milions, la majoria segueixen sent homes, encara que la diferència entre tots dos sexes cada cop és menor. De fet, s'estima que, a finals del 2021, el 18% de les dones espanyoles eren consumidores habituals de tabac. Aquest fet, segons el parer dels experts, pot estar darrere del preocupant augment de casos de càncer de pulmó entre les dones.





"És cert que el tabac no és l'única causa d'aquest tipus de càncer, ja que hi ha altres factors com la genètica o l'exposició a gas radó", afirmen des d'ICAPEM. "No obstant, fumar o exposar-se de manera habitual al fum del tabac continua sent el principal detonant d'aquesta malaltia", recorden.





Avui dia, el càncer de pulmó s'ha convertit en un dels més habituals. De fet, s'estima que al llarg d'aquest any es diagnosticaran prop de 31.000 casos nous, dels quals més de 8.500 seran en dones. Això suposa que gairebé un 30% dels diagnòstics es farien entre el sexe femení.





Aquestes xifres esdevenen encara més preocupants si es parla de mortalitat. De fet, les estimacions fetes per al 2022 situen el càncer de pulmó com el més letal, amb prop d'1,8 milions de víctimes mortals i una contínua tendència alcista entre les dones.