Policia Nacional @ep





Agents de la Policia Nacional han detingut 18 persones en una operació desenvolupada en 13 províncies per posseir i distribuir material d' explotació sexual infantil tant des d'ordinadors com des de dispositius mòbils, i feien ús de connexions privades per dificultar la localització dels seus usuaris.





Les detencions s'han realitzat a les províncies de la Corunya, Alacant, Barcelona, Burgos, Cadis, Castelló, Ciudad Real, Girona, Guipúscoa, Lanzarote, Madrid, Tarragona i Tenerife per presumpta distribució i possessió de material d'explotació sexual infantil a través de Internet, segons ha informat la Policia Nacional.





Durant l'operació, iniciada per la col·laboració amb els Estats Units, els agents han intervingut 21 telèfons mòbils, dues tauletes, sis ordinadors, vuit discos durs, sis targetes de memòria, 17 memòries USB i una càmera de fotos.





AVÍS DE L'AMBAIXADA DELS EUA





La investigació es va iniciar el gener del 2020 gràcies a la cooperació internacional en la lluita contra l'explotació sexual de menors a través d'Internet. En aquest cas, l'ambaixada dels Estats Units va posar en coneixement dels agents la detecció de diverses connexions a Internet a Espanya des de les quals, presumptament, s'estaria distribuint contingut amb material de pornografia infantil.





Concretament, la informació rebuda tenia l'origen en les denúncies formulades pel Centre Nacional de Nens Desapareguts i Explotats (NCMEC). Almenys 20 individus, localitzats al nostre país, haurien utilitzat els comptes virtuals per emmagatzemar i compartir amb altres pedòfils arxius amb contingut d'explotació sexual infantil.





Com és habitual en la comissió d'aquest tipus de delictes, els seus autors feien servir connexions privades (VPN) per anonimitzar les veritables adreces IP dels seus terminals. D'aquesta manera, impedeixen o dificulten la localització dels usuaris.





Els arrestats feien ús tant dels seus ordinadors (portàtils i de sobretaula) com dels seus terminals mòbils, moltes vegades sincronitzats entre si, motiu pel qual els investigadors van haver d'orientar la cerca sobre qualsevol dispositiu informàtic.





La Policia Nacional ha recordat als ciutadans la importància de no compartir o desar aquests tipus d'imatges i vídeos sexuals protagonitzats per menors, ja que estarien incorrent en la comissió d'un delicte. Per això, hi ha la possibilitat de denunciar el contingut mitjançant el correu electrònic denuncias.pornografia.infantil@policia.es