Del 2 al 19 de juny tindrà lloc a Figueres la Ruta de la Tapa Surrealista amb l'objectiu de dinamitzar i posar en valor la gastronomia de la ciutat. Hi participen un total de 16 restaurants que oferiran cada un d'ells una tapa surrealista diferent acompanyada amb una copa de vi de la DO Empordà a un preu de 4 euros.





Aj. de Figueres @ep





La iniciativa és de comerç Figueres i compta amb el suport i col·laboració de l'Ajuntament amb l'objectiu de fer un pas més per a la dinamització de la ciutat i del comerç i posar en valor els productes locals, els restauradors, la gastronomia i el vi de l'Empordà oferint productes turístics de qualitat.





Els restaurants i bars que s'hi han adherit són: Can Jeroni, Dynamic, El Vermut, Kombu, La Cate, Lizarran, Moma 33, Restaurant Gigi, Sentits, Càlid Cafè, Tony's, Txot's Express, Txot's, Can Jordi i Tints.





L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ha explicar que "iniciatives gastronòmiques com aquesta serveixen per dinamitzant un sector tant important per a la ciutat com és el de la restauració donant a conèixer els productes locals i la DO Empordà"





Per la seva banda, el regidor de Turisme, Alfons Martínez, ha afegit que "aquesta iniciativa arriba en un moment molt adequat, abans d'iniciar la temporada turística i sés un reclam que encaixa amb els objectius fixats de l'àrea de turisme com són la gastronomia i el món de Dalí".





El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, ha agraït la participació dels establiments que s'han adherit a la ruta de tapa i "esperem que aquesta sigui la primera de moltes, ja que és un reclam per dinamitzar el comerç de la ciutat".





Més informació: https://rutadelatapasurrealista.cat/