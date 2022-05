El vicesecretari general de Ciutadans, Edmundo Bal, i el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, amb la diputada de Ciutadans María Muñoz - Eduardo Parra - Europa Press





Vox i Ciutadans advoquen per tornar a aplicar a Catalunya les previsions de l'article 155 de la Constitució per la negativa de la Generalitat a aplicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que exigeix un mínim del 25% d'ensenyament en castellà .





Els de Santiago Abascal ja van proposar aplicar aquesta mesura excepcional quan va arrencar la polèmica de l'ensenyament en castellà , i ara, després del decret llei del Govern, que consideren "l'enèsim desafiament" a l'Estat de Dret", registraran una proposició llei al Congrés instant el Govern a recórrer a aquest mecanisme.





Abascal mateix ha reivindicat la necessitat d'intervenir la Generalitat de manera "sostinguda, permanent i contundent" fins que es garanteixi el compliment de la legalitat a Catalunya i els drets dels ciutadans.





A parer seu, és inexplicable que no s'obligui les institucions a complir la llei i per aconseguir-ho creu que cal fer "el que és necessari", plantejant fins i tot la detenció del conseller d'Educació. “ Entenem que els polítics han de ser tractats encara amb més duresa que els ciutadans perquè han de donar exemple ”, ha sostingut en una entrevista a Toro TV, recollida per Europa Press.





UN MECANISME EXCEPCIONAL PER A UNA SITUACIÓ EXCEPCIONAL





Per al portaveu i Ciutadans, Edmundo Bal, l'aplicació de l'article 155 "és un mecanisme excepcional" que estaria justificat perquè a Catalunya es viu "una situació d'excepcionalitat quan la Generalitat dicta una norma de rang de llei com a desacatament" a la Justícia i per "burlar" la sentència.





Segons la seva opinió, la mesura del Govern "és un fet gravíssim" que posa de manifest "una patent desobediència dels mandats" de la Justícia , i aquesta situació "justificaria mesures excepcionals com la substitució de les autoritats administratives" per assegurar l'execució de la sentència i garantir aquest percentatge d'ensenyament en castellà.





El 'número dos' del partit taronja ha recordat que Ciutadans va frenar la nova llei catalana d'educació portant-la al Consell de Garanties Estatutàries i que ja va proposar al PP recórrer al TC el decret llei de la Generalitat, però ara només veu una via per evitar que es faci servir el 155, que és la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern, una impugnació que deixaria en suspens el decret llei i faria innecessària la intervenció estatal contemplada en aquest article.





INACCIÓ DEL GOVERN I AMBIGÜITAT DEL PSC





"El Govern ho ha de portar això al TC i, si ho fa, hauria de posar en suspens el decret llei", sosté. Això sí, no amaga el seu escepticisme i, encara que "pedro Sánchez diu una cosa i després la contrària", veu poc probable que el Govern acabi recorrent el decret llei dels seus socis independentistes.





Bal ha remarcat que va ser el Govern qui va guanyar la sentència del 25% al Tribunal Suprem i s'ha queixat que aquest contenciós de la seva no aplicació s'estigui produint "davant la inacció" de l'Executiu de coalició i amb el PSC a la seva "ambigüitat" calculada", pactant una nova llei amb els independentistes.