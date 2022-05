Natàlia Garriga @ep





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tancat la investigació contra l'actual consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga , i la processa per un presumpte delicte de desobediència vinculat als preparatius de la consulta de l'1 d'octubre del 2017, quan era directora de Serveis de Vicepresidència i Economia i Hisenda.





En una interlocutòria del 26 de maig, la magistrada Maria Eugènia Alegret ha declarat conclús el sumari contra Garriga , investigada per suposadament intervenir en el condicionament d'una nau annexa a les instal·lacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per utilitzar-lo com a un espai per a l'1-O.





En la seva declaració com a investigada davant el TSJC el 14 de març, la consellera va al·legar que la nau es va utilitzar altres vegades, com a les eleccions de desembre de 2017 del Parlament i per als rastrejadors de Covid-19 durant la pandèmia, i va recordar que en cap moment va ser requerida pel Tribunal Constitucional (TC).





Garriga, que és aforada, està en el mateix procediment que se segueix al TSJC contra el diputat d'ERC i exsecretari general de Vicepresidència i Economia Josep Maria Jové i el també diputat republicà i exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, per presumptament participar a l'organització de l'1-O.





En el cas dels dos polítics, se'ls investiga pels presumptes delictes de malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets , i tots tres van ser detinguts a l'operatiu de la Guàrdia Civil el 20 de setembre de 2017.





Al principi, Garriga estava investigada també per un presumpte delicte de malversació al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que va dirigir una causa contra 29 excàrrecs del Govern pels preparatius del referèndum, però en assumir el càrrec de consellera la causa va passar al TSJC al tenir condició d'aforada, i ara ha estat processada per presumpta desobediència.