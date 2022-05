El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha advertit que, si es produeixen efectes de segona ronda a l'espiral de preus, desapareixerà l'ancoratge de les expectatives d'inflació i es complicarà la gestió de la situació econòmica actual.





Així ho ha assenyalat durant un esmorzar organitzat per la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) , després de ser preguntat sobre les conseqüències que no s'arribi a un pacte de rendes per aturar l'escalada de la inflació.





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (i), en un Esmorzar de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE), a l'Hotel Intercontinental, el 31 de maig de 2022, a Madrid (Espanya). - Alberto Ortega - Europa Press





Goirigolzarri ha apuntat que el moviment inflacionista és anterior a la invasió d'Ucraïna, que ha incrementant les tensions , de manera que la discussió se centra sobre el nivell de profunditat i el manteniment de la inflació.





D'una banda, el directiu ha explicat que els bancs centrals han d'"encertar" amb la política monetària per doblegar la inflació, cosa que requereix apujar els tipus d'interès. En aquest sentit, ha recordat que el mercat apunta a una pujada al voltant de l'1,5%, cosa que no seria una pujada abrupta que pogués fer mal a l'economia.





Pel que fa al pacte de rendes, ha ressaltat que, encara que la inflació és un fenomen monetari, també és un fenomen psicològic.





"És a dir, aquí va de l'ancoratge de les expectatives d'inflació. Si els bancs centrals aconsegueixen que la població pensi que les expectatives d'inflació estan ancorades i que això és un procés transitori, no tindrem cap problema. Si ens fiquem en efectes de segona ronda, aquest ancoratge desapareixerà. Aquí és on la gestió seria molt més complicada", ha advertit Goirigolzarri.





El president de CaixaBank ha posat en valor la resposta que està donant Europa a aquesta nova situació i ha assegurat que "quan Europa s'uneix a l'acció, els resultats són bons", com va quedar reflectit durant la pandèmia. Tot i això, ha reconegut que la UE s'enfronta a reptes rellevants, com completar la Unió Bancària, que és "fonamental per a la consolidació de l'euro".





"També ens hem adonat, de manera molt abrupta, que necessitem nivells d'autonomia més grans, des del punt de vista estratègic, de seguretat, de tecnologia o d'energia (...). Arribem a la conclusió que, potser, calia reflexionar sobre la idea de globalització sense límits geogràfics i aquesta reflexió sobre la cadena de subministraments la tornem a fer després de la invasió d'Ucraïna, perquè a més a més té considerants de riscos polítics i com defineixes aquesta cadena", ha explicat.





En aquest sentit, Goirigolzarri ha ressaltat que la situació actual interpel·la els països i les empreses, ja que encara que afronten reptes, les situacions de canvi "sempre generen oportunitats" i els agents que entenguin el canvi sortiran enfortits.





"El que hem de transmetre és que, des del no fatalisme, hi ha enormes oportunitats. El que cal fer és obsessionar-nos de treure avantatges d'aquestes oportunitats i això és aplicable des del punt de vista individual, empresarial i del país. L'autocomplaença em sembla que és letal, et condueix a la inacció i davant de l'autocomplaença cal tenir esperit esportiu i ser humil intel·lectualment”, ha afirmat.





DEMANA ALS POLÍTICS GENEROSITAT PER A LA FORMACIÓ DUAL





Durant la seva intervenció a l'Esmorzar CEDE, el banquer ha posat èmfasi en el projecte de formació i educació, que considera que és "el projecte més atractiu i important" de la societat espanyola, i ha reconegut que actualment hi ha un desacoblament creixent entre l'oferta i la demanda de llocs de treball.





Segons la seva opinió, això requereix "una enorme reacció" en què l'educació i l'ocupació tinguin una cohesió que ara no tenen . En aquest sentit, Goirigolzarri, ha destacat que la formació dual és “absolutament clau”.





Tot i això, ha reconegut la dificultat de donar sortida a aquest repte de mitjà i llarg termini "si un està pensant només en les properes eleccions" i si hi ha determinats aspectes "que poden ser malinterpretats o que no agradin en determinats sectors de la societat" .





"Quan un rebrà el benefici d'això d'aquí a 4 o 8 anys, la veritat és que això exigeix generositat. Crec que a tots ens agradaria, i demanem a la nostra classe política, que tingui generositat. Aquesta és la gran esperança", ha assenyalat el directiu.