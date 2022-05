Arxiu - Un cotxe de la Policia Nacional a Màlaga - POLICIA NACIONAL - Arxiu





L'exdona de l'oncle de l'emir de Qatar , Kasia Gallanio, ha aparegut morta aquest diumenge passat a casa seva a la localitat malaguenya de Marbella , segons publica el diari francès Le Parisien i han confirmat fonts policials, que han apuntat que hi ha oberta una investigació.





Així, qüestionades sobre la mort de Gallanio, fonts policials han assenyalat que diumenge a primera hora "es va localitzar el cos d'una dona de 46 anys al seu domicili i sense símptomes de violència" , explicant que s'està pendent dels resultats de l'autòpsia.





A l'habitatge hi van accedir agents de la Policia Nacional al costat del porter de l'edifici arran de la petició realitzada per una de les filles --menor d'edat-- des de França atès que no tenia contacte amb la seva mare des de feia quatre dies, han indicat les fonts, precisant que la investigació està oberta.





L'excompanya d?Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, l?oncle de l?emir de Qatar, tenia 46 anys. El rotatiu gal publica que “ segons els primers elements de la investigació, la mort podria deure's a una sobredosi de drogues ”.





Gallanio va disputar la custòdia de les filles amb el seu excompany, l'oncle de l'emir de Qatar, "en un context d'acusacions de tocaments sexuals incestuosos", diu el diari, apuntant que la justícia francesa havia desestimat recentment les seves sol·licituds en espera d'una pericial psicològica.