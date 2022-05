Ajuntament de Vilafranca del Penedès @googlemaps





La Policia Local de Vilafranca del Penedès (Barcelona) ha obert una investigació interna per analitzar l'actuació d'un agent no uniformat que va treure la seva arma durant una discussió amb un conductor al mig del divendres passat, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





La policia va detenir l'home amb qui l'agent es va discutir, de 53 anys, per un presumpte atemptat a un agent de l'autoritat , i té antecedents per trencament de condemna, robatori i lesions, a més de constar com a investigat en nou ocasions i tenir quatre requeriments pendents.





Segons el consistori, el detingut es va dirigir a la parella del policia quan ells passejaven al carrer Germanor proferint crits i fent "gestos obscens" i tots dos es van enfilar en una discussió.





Durant l'incident, segons la versió del consistori, a l'agent, que va mostrar la placa a l'home durant la discussió, li va caure l'arma de la borsa, la va recollir i "amb l'arma a les mans va intentar neutralitzar els cops".





Les imatges de l'incident s'han viralitzat en xarxes socials i s'hi observa com l'agent en un moment apunta amb l'arma al conductor amb qui estava discutint.





L'Ajuntament ha subratllat que "l'arma anava desmuntada i no estava en disposició de ser disparada" , i que s'han enviat les imatges a la jutgessa que porta la investigació.