El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha afirmat que tant Catalunya com Aragó es podran presentar en solitari als Jocs Olímpics d'Hivern si fracassen les negociacions per una candidatura conjunta.





Així s'ha expressat el president del COE, Alejandro Blanco , després d'assistir a una assemblea on l'entitat esportiva ha decidit continuar el diàleg per salvar la candidatura conjunta. En cas que no passi, cada comunitat autònoma podrà presentar la seva candidatura separada i el COE triarà entre una de les dues.





"Aquest Comitè ja va triar entre Jaca i Granada una candidatura per als Jocs d'hivern i entre Sevilla i Madrid pels d'estiu. Però una elecció entre dos seria la segona opció. Anem per la primera, que és que hi hagi acord. En això encara segueixo creient", ha afirmat Blanco després d'assistir a la assemblea, segons recull 3/24.