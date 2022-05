L'expresident Carles Puigdemont hauria demanat a l'ex-consellera i ex-regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi , que assistís a una reunió per parlar de criptomonedes a l'Hotel Colón de Barcelona el 2017, per la seva condició d'economista, segons ha reconegut ella mateixa aquest dimarts a seu judicial.





Artadi reconeix que Puigdemont i ella van mantenir una reunió sobre criptomonedes el 2017./@EP







En la seva declaració com a testimoni davant del jutge del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona que investiga el cas 'Voloh', Artadi ha assegurat que la reunió va tenir lloc entre el 21 i el 24 d'octubre del 2017, i va durar uns 20 minuts.





Així ho han donat a conèixer fonts presents a la sala, afegint que també ha indicat que després no hi va haver seguiment de la reunió, però uns dies després hi va haver una altra trobada a la Casa dels Canonges.