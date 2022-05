La Fiscalia l'acusava d'incitar desordres públics en protestes dels CDR/ @EP





El Tribunal Suprem ha confirmat, per 11 vots a 5, l'absolució de l'activista independentista, Tamara Carrasco, acusada d'incitar desordres públics en protestes dels Comitès de Defensa de la República (CDR).





Segons ha informat aquest dimarts l' Alt Tribunal , els magistrats han desestimat el recurs que va presentar la Fiscalia contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de confirmar l'absolució.





El ponent inicial de la sentència, el magistrat Ángel Hurtado , ha quedat en minoria i ha anunciat que emetrà un vot particular. El nou ponent de la resolució és el magistrat Javier Hernández .





Han votat en contra de l'absolució el president de la Sala, Manuel Marchena , i els magistrats Antonio del Moral , Julián Sánchez Melgar , Pablo Llarena i Vicente Magro . La sentència, que es coneixerà els propers dies, inclourà vots particulars.





El cas va arribar al Ple pel seu interès casacional i perquè podria servir per unificar jurisprudència sobre l'aplicació de l'article 559 del Codi Penal , relatiu a la distribució o la difusió pública de missatges que incitin a la comissió d'algun tipus de delicte d'alteració de l'ordre públic .





LA PETICIÓ DE FISCALIA



El debat ha tingut lloc després que el 2020 la Fiscalia demanés set mesos de presó per a Carrasco per un presumpte delicte de distribució o difusió pública de consigna que inciti a la comissió d'un delicte de desordres públics . A l'escrit de qualificació, li va atribuir "funcions de coordinació dels denominats CDR" en considerar que va impartir directrius per a accions de reivindicació durant la Setmana Santa del 2018.





L'acusació al judici es va centrar en un missatge de veu de Whatsapp, però la jutgessa va considerar que no es podia considerar "distribució o difusió pública" , i va descartar el delicte.

El Ministeri Públic va presentar recurs contra la decisió del Jutjat Penal Número 25 de Barcelona . L' Audiència Provincial , però, va desestimar les al·legacions i va confirmar l'absolució. El TSJC també la va mantenir.





Ara, el Suprem ha confirmat la decisió dels tribunals catalans. L'activista es va pronunciar al compte de Twitter quan es va donar a conèixer que l'Alt Tribunal revisaria el seu cas. "Com sempre, endavant, de mica en mica i bona lletra", va publicar.