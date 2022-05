L'exconsellera i exregidor de Barcelona Elsa Artadi ha explicat aquest dimarts que l'expresident Carles Puigdemont li va demanar que assistís a una reunió per parlar de criptomonedes a l'Hotel Colón de Barcelona el 2017 on hi havia un ciutadà rus, i que va ser la seva condició de economista.





Elsa Artadi @ep





Ho ha dit durant la seva declaració aquest dimarts com a testimoni davant del jutge del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona que investiga el cas 'Voloh', en què ha assegurat que la reunió, que es va celebrar entre el 21 i el 24 d'octubre, poc abans de la declaració d?independència, i va durar uns 20 minuts, segons han explicat fonts presents a la sala.





L'exresponsable de Junts ha indicat que a la reunió va assistir un ciutadà rus i un altre espanyol que ella no coneixia, i ha recalcat: "Vaig sortir-ne sense assabentar-me què volien".





Artadi ha detallat que durant la reunió li van preguntar quina intenció tenia la Generalitat amb les criptomonedes, i ella va contestar que cap.





UNA ALTRA REUNIÓ





També ha assenyalat que posteriorment no hi va haver seguiment d'aquesta reunió, encara que uns dies després hi va haver una altra trobada a la Casa dels Canonges, a la qual va assistir al costat de Puigdemont, també amb un ciutadà rus.





Artadi ha manifestat al jutge que no recordava de què es va parlar perquè no era del seu interès , ni que es parlés d'ajuda militar o financera, tal com ha transcendit.





EL JUTGE DUBTE D'ARTADI





Després de la declaració, el jutge ha considerat que el testimoni ofert per Artadi "manca de credibilitat", i li ha advertit que com a testimoni està obligada a dir la veritat , i que, altrament, podria tenir conseqüències penals.





La citació a Artadi es produeix arran de la declaració al jutjat de l'exresponsable de relacions internacionals de CDC Víctor Terradellas, que va explicar trobades amb emissaris russos a l'octubre del 2017 en ple procés sobiranista, i que Artadi estava present almenys en una.





Terradellas va explicar que dos emissaris de Rússia, Sergey Motin i Jordi Sardà, li van demanar reunir-se amb Puigdemont, a la qual cosa ell va accedir i els va rebre a la Casa dels Canonges.





A la reunió, els emissaris van exposar que estaven interessats a ajudar Catalunya després de la declaració d'independència, i Terradellas va afegir que en una segona reunió l'endemà també hi va anar Artadi, llavors consellera de Presidència.