La portaveu i secretària general adjunta dERC, Marta Vilalta.- @ep







La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta , ha acusat el Govern del PSOE i Unides Podem de "menysprear" Catalunya amb l'execució de les inversions --que es va situar en el 35,7% del pressupostat el 2021-- - i d'incomplir els acords a què ha arribat amb els republicans.





En roda de premsa aquest dimarts des del Parlament, ha titllat d'escàndol les xifres d'execució d'aquestes inversions, i preguntada per si això influirà en la política d'ERC al Congrés, ha avisat que la manca de confiança "dificulta poder arribar a nous acords".





" El compromís del Govern de l'Estat, d'aquest Govern liderat pel PSOE, ja veiem que és menysprear la gent i abandonar Catalunya . Per tant, ens sembla força paradoxal que aquí al Parlament el PSC sempre vingui a estendre'ns la mà , i per la porta del darrere abandonin Catalunya", ha criticat.





Sobre si es penedeixen del seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), ha dit que no, ja que ho van fer per aconseguir millores a la vida de la gent: "Qui potser hauria d'estar penedit és el Govern espanyol, que no compleix cap compromís a qui arriba, no amb ERC, que ja seria greu, sinó amb la ciutadania”.





"En aquest cas, tant si parlem del compliment i execució com de lleis pactades que després no han respectat els acords, o si parlem de les escasses respostes a un cas d'espionatge com és Pegasus i el Catalan Gate, totes aquestes respostes insatisfactòries tenen un nom i un cognom: Govern de l?Estat i PSOE-PSC", ha subratllat.





I ha afegit que "si no saben, no poden i només busquen excuses" per no complir les inversions --per exemple, en matèria d'infraestructures--, que traspassin els recursos a la Generalitat perquè sigui qui les gestioni.









CATALÀ

Vilalta ha confiat a aprovar la proposició de llei sobre el català a les aules pactada entre ERC, PSC-Units, comuns i Junts la setmana que ve, "tot i el filibusterisme de la dreta" de Cs, Vox i PP, que han portat la norma davant del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).





" Celebrem que hàgim pogut arribar a un acord per a la protecció de l'escola catalana. És evident que hi ha alguns que pedalen sempre en contra " , ha afegit Vilalta, que ha retret a Cs, Vox i PP haver anunciat accions penals contra la Generalitat per la seva actuació davant de la sentència que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà.









ESTHER ANDREU I CAUSES

Després que la secretària general del Parlament, Esther Andreu, hagi presentat la seva dimissió per la contractació del seu fill com a uixer, Vilalta ha dit que a ERC respectaran la decisió que prengui la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, que ha de decidir si la accepta.





Ha assegurat que des d'ERC recolzen la petició d'un informe extern per determinar si hi va haver alguna irregularitat en el procediment --Andreu no va informar de la relació de parentiu--: " Ens reafirmem en aquesta voluntat d'actuar de la millor manera possible, que vol dir transparència ”.