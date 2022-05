Ignacio Galán i Kadri Simson.- @Iberdrola





El president del grup Iberdrola, Ignacio Galán , ha participat juntament amb la comissària d'Energia, Kadri Simson , a la Cimera d'Hidrogen Verd celebrada a Brussel·les per debatre les polítiques necessàries que accelerin l'adopció de l'hidrogen renovable a Europa i permetin l'aplicació del pla REPowerEU de la Comissió Europea, amb l'objectiu de reduir la dependència de les importacions fòssils.





La trobada, organitzada per la Coalició de l'Hidrogen Renovable (RHC) , ha reunit representants de les principals empreses del sector, responsables de la Unió Europea i centenars de grup d'interès per abordar la contribució de l'hidrogen verd a la descarbonització ia la independència energètica .





La Comissió Europea estima que una acceleració de l'hidrogen verd i els derivats reduiria la dependència de la UE del gas natural procedent de Rússia en aproximadament 27 bcm (27.000 milions de metres cúbics).





El president d'Iberdrola, Ignacio Galán i president de la RHC des del setembre passat ha felicitat la Comissió Europea “pel fort lideratge al REPowerEU ” que hauria d'anar acompanyat de “polítiques estables i favorables que estimulin l'oferta i la demanda i impulsin les inversions”. Galán ha assegurat que "l'hidrogen renovable és una solució per avui i per al futur. Pot substituir significativament els combustibles fòssils importats i l'hidrogen contaminant fabricat a partir d'ells".





En aquest sentit, ha destacat que "els membres de la Coalició de l´Hidrogen Renovable estan ajudant a complir l´ambició climàtica i energètica de la UE, fent que el nostre continent sigui més net i fort gràcies a l´hidrogen de producció pròpia amb tecnologies europees".





Per la seva banda, la comissària d'Energia, Kadri Simson, ha subratllat que “hem de diversificar-nos i allunyar-nos dels combustibles fòssils russos. Això significa accelerar la transició ecològica. L'hidrogen renovable exerceix un paper crucial en la descarbonització de la indústria i del transport difícil d'electrificar El necessitem per al planeta, per a la nostra independència i per a la seguretat del subministrament energètic Amb RepowerEU planegem desplegar aquesta solució més ràpidament, portant les nostres ambicions de Green Deal de la UE al següent nivell i donant-nos les eines per fer-ho realitat ".





En aquest context, la RHC demana als responsables polítics que adoptin sense demora les mesures següents





Adoptar una definició dhidrogen renovable. La coalició acull amb satisfacció el projecte de llei proposat per la CE i reconeix els esforços importants realitzats per reflectir millor la realitat dels projectes: els llargs i complexos procediments d'autorització frenen el desplegament de les energies renovables que Europa necessita per complir els seus objectius climàtics energètics. Per complir amb l'ambició de REPowerEU, cal permetre augmentar el subministrament d'hidrogen renovable i assegurar-ne els casos de negoci.





Agilitzar la concessió de permisos a les energies renovables i també a les instal·lacions d'hidrogen renovable , en interès del públic i de la indústria. L'agilitació dels permisos és crucial per construir la capacitat addicional necessària per a la producció d'hidrogen renovable.





Adoptar els objectius vinculants més ambiciosos per a l'impuls de l'hidrogen renovable i derivats del fuel a la indústria i el transport difícils d'electrificar , com proposa la Comissió Europea. Per a la RHC el caràcter vinculant dels objectius és essencial per enviar un fort senyal al mercat, desbloquejar la demanda existent i impulsar grans inversions a la cadena de valor.





Garantir un accés ràpid i simplificat als instruments de suport i finançament. Els agents econòmics encara s'enfronten a alts costos per canviar tecnologies netes. Segons la Coalició de l'Hidrogen Renovable, els contractes de carboni per diferències podrien tenir un gran impacte si es dissenyen adequadament i són ràpidament accessibles, accelerant l'adopció per part dels agents industrials.





La Coalició de l'Hidrogen Renovable considera que la UE es troba a l'hora de prendre mesures decisives per assolir l'objectiu europeu de multiplicar per 2.000 l'actual capacitat de producció d'hidrogen verd. L'augment de les capacitats de producció d'acord amb l'ambició de REPowerEU crearà un nou campió industrial europeu: l'electròlisi. Construir 120 GW d'electrolitzadors a la UE en menys de vuit anys exigeix un esforç sense precedents dels fabricants i uns instruments polítics no convencionals. La indústria i els responsables polítics comparteixen la responsabilitat d'impulsar el mercat amb l'escala i la velocitat necessàries. No ens podem equivocar" ha indicat el vicepresident de la RHC, Nils Aldag.









Iberdrola, un exemple d'aposta per l'hidrogen verd





En la seva aposta per liderar la transició energètica, Iberdrola encapçala el desenvolupament de l'hidrogen verd amb més de 60 projectes a vuit països (entre els quals Espanya, el Regne Unit, el Brasil i els Estats Units) per respondre a les necessitats d'electrificació i descarbonització de sectors com la indústria o el transport pesat.





El grup té previst invertir 3.000 milions d'euros els propers anys en projecte d'hidrogen verd , amb l'objectiu de desenvolupar 400.000 tones anuals d'hidrogen verd.









Igual que ja va fer amb les renovables ja fa 20 anys, la companyia ha tornat a ser pionera en el nou repte tecnològic que suposa la producció i el subministrament d'hidrogen verd. Així, ha inaugurat la planta d'hidrogen verd més gran per a ús industrial a Europa que produirà 3.000 tones d'hidrogen verd a l'any.