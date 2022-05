Membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.- Arxiu @ep







La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona ha retret a l'Ajuntament, la Generalitat i el Govern que el suïcidi aquest dilluns d'un home que desnonarien d'un habitatge de protecció oficial municipal al barri del Bon Pastor . evidencia la manca d?inversió en polítiques socials".





En un comunicat aquest dimarts, la plataforma ha explicat que sota la seva opinió aquest cas i tots els que el precedeixen obliguen a qüestionar els mecanismes disponibles per evitar portar una persona al límit: "Les lleis i protocols actuals són insuficients", afegeixen.





La plataforma creu que "el sistema de protecció social ha fallat" i que aquesta persona, almenys des dels darrers tres anys, no disposava d'un acompanyament adequat a la seva situació.





També destaca que les entitats socials han reiterat repetides vegades les administracions que els seus protocols fallen a l'hora de donar resposta a aquelles casuístiques més complexes, i que és precisament en aquests casos més difícils quan una atenció proactiva i personalitzada és més necessària.





Així mateix, recorda que no és la primera vegada que una persona perd la vida en un desnonament i que l'any passat un veí del barri de Sants de Barcelona es va precipitar des del balcó quan la comitiva el desallotjaria.





Davant d'aquests fets exigeix a les tres administracions que centrin els seus esforços a prohibir els desnonaments sense alternativa, augmentar el parc públic d'habitatge, invertir recursos als serveis socials i en l'atenció proactiva, integral i personalitzada dels afectats.





L'entitat veu a la futura Llei Estatal pel Dret a l'Habitatge impulsat pel Govern central i que actualment està en tràmit parlamentari una oportunitat, per la qual cosa demana que aquesta garanteixi el dret a l'habitatge per a totes les persones i que en construeixi una " veritable política social que deixi l'habitatge fora del mercat especulatiu i asseguri que no s'hagin de lamentar més morts".





Des de la PAH de Barcelona també expressen la seva "profunda tristesa i enuig" davant el suïcidi al Bon Pastor i envien el condol a la família i al voltant de la víctima.