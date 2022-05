Parquímetre de l'àrea verda d'aparcament a Barcelona. @ep





L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat a 864 les places d'aparcament per a cotxe de l'àrea verda al districte de Sarrià-Sant Gervasi , que són exclusives per a residents.





Actualment l'àrea per a residents de la ciutat es divideix en 33 zones i del total de places noves per a cotxe a Sarrià-Sant Gervasi, 701 corresponen a la zona 14 i entraran en vigor el dia 15 de juny, mentre que 163 pertanyen a la zona 15 i entraran en vigor aquest mateix dimecres, ha informat el consistori en dos comunicats.





Més endavant es preveu crear 291 noves places d'àrea per a motos i tres noves places d'àrea per a Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) a la zona 14 i 59 places d'àrea per a motos a la zona 15.





Amb l'objectiu de prioritzar l'estacionament dels residents, els vehicles de no residents en aquestes zones només poden estacionar un màxim de dues hores dins de l'horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d'àrea verda que correspongui a l'etiqueta mediambiental del vehicle.





Per obtenir els tiquets d'estacionament a la calçada com a resident, es recomana als usuaris que utilitzin l'aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents.