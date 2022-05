La consellera Violant Cervera, a la reunió del consell de govern del Consorci del Barri de la Mina - @ep







El consell de govern del Consorci del Barri de la Mina ha aprovat aquest dimarts que l' Oficina Tècnica per al reallotjament de les famílies del B loc Venus de Sant Adrià de Besòs entri en funcionament el 22 de juny, ha informat en un comunicat la Conselleria de Drets socials de la Generalitat.





El servei, recentment adjudicat per concurs a l' Associació per la Recerca i l'Acció Social-Vincle , oferirà un acompanyament individualitzat per a les famílies que viuen al bloc, cercant una solució habitacional personalitzada.





L'oficina té un contracte de dos anys, prorrogable a tres més, i atendrà les persones titulars, siguin propietàries o inquilines, així com casos de persones en situació de vulnerabilitat: al Bloc Venus de Sant Adrià hi viuen actualment 243 famílies, prop de un miler de persones.





La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha presidit la primera sessió del consell de govern del Consorci en aquesta legislatura, i ha dit que l'oficina organitzarà properament reunions amb els veïns afectats per informar-los del funcionament del servei.





Cervera ha explicat que es dóna continuïtat als projectes d'intervenció social que duu a terme el Consorci, que tenen 1,7 milions d'euros aquest 2022, i ha dit que es posaran en marxa dos nous projectes socials d'intervenció comunitària.





La consellera ha destacat la voluntat del departament i del Consorci de treballar en col·laboració amb les entitats del barri: “Només escoltant i recolzant des de la proximitat podrem afrontar les necessitats reals dels veïns de la Mina”.