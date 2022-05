El president del Govern, Pedro Sánchez, durant una roda de premsa el segon dia del Consell Europeu extraordinari celebrat a Brussel·les.- @ep







El president del Govern, Pedro Sánchez, ha sostingut aquest dimarts que l'única amenaça perquè el projecte europeu és la ultradreta i també la dreta, que obre les portes dels governs i permet l'entrada dels seus postulats i les seves polítiques.





En una intervenció davant eurodiputats del grup socialdemòcrata a la seu del parlament europeu a Brussel·les, el Cap de l'Executiu ha assenyalat que Europa té molts enemics i el més conegut i destacat és Putin, però "només hi ha un perill per al projecte europeu", la "ultradreta" i la "dreta", ha manifestat.





En aquest sentit, ha afirmat que és menys important la presència "en escons" de les forces d'ultradreta als parlaments i que per contra són "més perillosos" els que permeten la seva entrada als governs, en referència vetllada al PP. “Això és una cosa que hem de tenir molt en compte ”, ha subratllat.





En aquesta mateixa línia ha afegit que durant la pandèmia "els extremistes reaccionaris van coquetejar amb els antivacunes" pel que, segons ell, són "negacionistes", segons ha qualificat.





A més, ha assenyalat que "la ultradreta a Espanya" va venir a dir "poc menys" que el cóvid-19 era "un virus xinès" i renegaven, segons ha indicat, de les vacunes. "No ho van dir clarament però van deixar caure que les vacunes era una cosa que no s'havia de subministrar", ha apuntat el president.





Així mateix, considera "evident" que la pandèmia i la guerra seran utilitzades per les forces "que no creuen a Europa" i que per contra aposten per un "retraïment" del projecte comunitari.









PUTIN NO RECONEIX INSTITUCIONS SUPRANACIONALS

Per Sánchez, aquests partits intenten en aquest moment ocultar els seus lligams amb el president de Rússia, Vladimir Putin, però fins fa pocs mesos ho consideraven un exemple a seguir. En aquest sentit, pensa que ara no s'atreveixen a demanar explícitament la sortida de l'euro o la Unió Europea, però mantenen un programa "profundament antieuropeu", ha advertit.





D'altra banda, ha fet una crida a reivindicar el multilateralisme, que pateix l'atac de força externes, segons ha afirmat, i ha subratllat que Putin no reconeix cap institució supranacional ni es reuneix amb els líders.





Segons ha subratllat, Putin no es reuneix, per exemple, amb els dirigents de la Comissió Europea, del Consell o de l'Europarlament i per contra considera com a interlocutors únicament els presidents de països com els Estats Units, Alemanya i França. Així mateix, ha apuntat que només va accedir a reunir-se amb el secretari general de les Nacions Unides després de "llargs dies d'invasió" a Ucraïna. "Tot allò que les forces externes posen en qüestió és el que hem de reforçar", ha indicat, posant en primer lloc la Unió Europea.









UNA COST QUE HEM DE ASSUMIR

Finalment, el president del Govern, ha advertit que les conseqüències econòmiques de la invasió d'Ucraïna comporten un "sacrifici extrem" per als ciutadans europeus que ja s'està notant a l'alça del cost de la vida, dels preus de l'energia, del petroli i dels aliments.





D'aquesta manera ha recalcat que des de totes les institucions –europees i dels estats membres– cal explicar als ciutadans que es tracta d'un cost que s'ha d'assumir. "Serà dur, difícil (...) però és un cost que hem d'assumir perquè el que està posant en qüestió Putin són els fonaments de les societats en què vivim", ha traslladat.





En la mateixa línia, ha afegit que mirar cap a una altra banda suposaria fer-li un flac favor tant a Ucraïna com a les generacions futures respecte a la seva forma de viure ia la democràcia que puguin gaudir en el futur.