La ministra d?Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero. - @ep







La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha indicat que no hi ha hagut cap mena de compromís amb Brussel·les que per actualitzar les pensions conforme a l' Índex de Preus al Consum (IPC) hi hagi un impost finalista.





" Que jo sàpiga, no hi ha hagut cap mena de compromís que per actualitzar les pensions hi haurà un impost finalista ", ha assenyalat la ministra en una entrevista al programa 'Cuatro al Dia', de Cuatro, recollida per Europa Press.





El que sí que hi ha compromès, segons ha recordat, és un pla de reformes que el país ha d'emprendre, entre les quals s'inclou la de pensions i també la fiscal, que permetrà que el sistema tributari sigui més just i progressiu.





"A Espanya paguen més impostos proporcionalment les classes mitjanes i per tant hem de fer un esforç perquè hi contribueixin més les multinacionals i els grans capitals", ha destacat.





Tot i això, s'ha hagut de posposar l'agenda d'aprovació d'aquesta reforma fiscal, que ja ha analitzat un comitè d'experts designat pel Govern, a causa de la situació econòmica i de la urgència d'atendre les conseqüències de la guerra.





Precisament avui, el president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat que s'obre a la pròrroga del pla contra l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna. Sobre això, la titular d'Hisenda ha remarcat que les mesures que s'hauran de prolongar "mentre durin els efectes" de les conseqüències de l'agressió.





La revisió trimestral del decret i les seves possibles pròrrogues respon que l'Executiu intenta monitoritzar com es van comportant els diferents indicadors econòmics per al moment en què desapareguin els efectes, es retirin les mesures d'estímuls, segons ha explicat Montero.





D'entre les mesures incloses al decret, Montero ha fet referència a la baixada de la fiscalitat a la factura de la llum, que comporta gairebé 7.000 milions de pèrdua de recaptació per a les arques públiques.





Atès que el dèficit va tancar per sota del previst l'any passat, Montero ha assegurat que això ha permès acumular un "matalàs" per afrontar la rebaixa fiscal, la bonificació al combustible o les ajudes destinades a diversos sectors de l'economia. "Amb la mateixa responsabilitat seguirem manejant els recursos públics de tots els ciutadans", ha recalcat.





Montero ha recordat que tots els organismes internacionals estan donant a Espanya un creixement per a aquest any d'entre el 4% i el 4,8%. "El que s'ha produït és un alentiment del creixement econòmic, però una pujada del 4% és una pujada molt important", ha subratllat.





Tot i això, i encara que Espanya està menys exposada a les sancions a Rússia a causa de la menor dependència, la ministra ha admès que preocupa l'impacte a Alemanya, ja que una retallada de creixement en aquest país pot fer d'"ona expansiva" per a la resta de territoris de la Unió Europea.