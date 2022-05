Luis Lorenzo i Arancha Palomino arriben a un supermercat al costat del seu fill, a 30 de maig de 2022, a Madrid.- @ep







La jutgessa de Primera Instància i Instrucció número 9 d'Arganda del Rey ha citat a declarar el proper 15 de juny com a testimonis el germà i la cuidadora de la tia política de l' actor Luis Lorenzo , acusat de l'enverinament de l'anciana per heretar presumptament la seva herència .





Luis Lorenzo i la seva dona estan sent investigats pel presumpte homicidi de la tia de la seva dona . La parella va ser detinguda la setmana passada per la Guàrdia Civil arran d?una denúncia del germà de la víctima, de 85 anys , que instrueix la magistrada d?Arganda del Rey.





Després de comparèixer davant la jutgessa, van quedar en llibertat amb l'obligació de lliurar el passaport i comparèixer cada setmana davant del jutjat més proper al seu domicili. Aquest mateix dilluns, l'actor va acudir als jutjats de Rivas a signar, defensant a la seva sortida la seva innocència i que confiava "plenament" a la Justícia.





A la instrucció, la jutgessa acaba d'aixecar el secret del sumari i ha citat els primers testimonis per al proper 15 de juny. Així, ha convocat el denunciant, el germà d'Isabel, per ratificar la denúncia i la persona que exercia com a cuidadora.





Arancha P. va manifestar a la sortida dels jutjats de Rivas que la seva tia tenia una cuidadora 24 hores al dia, per la qual cosa el seu testimoni serà clau per conèixer quin era el tracte que dispensaven la dona.





L'advocat de la parella, el lletrat Francisco Pérez, va avançar ahir a Europa Press que sol·licitarà la compareixença voluntària del client una vegada tingui accés al contingut del sumari.





El lletrat va apuntar una possible contaminació anterior de la morta per consum de peix amb mercuri o la inhalació d'aire contaminat. També va aclarir que hi ha un testament del maig del 2021 en què ja s'excloïa els familiars directes de la parella de l'actor, cosa que descartaria el mòbil econòmic del suposat homicidi.





Segons la versió dels acusats, la tia d'Arancha P. volia venir a viure a Madrid i es va instal·lar amb la parella a Rivas, ja que s'encarregaven de portar-la a especialistes després de ser diagnosticada amb demència.