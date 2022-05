Trobada de celebració del centenari de Cervesers d'Espanya.- @ep







Mahou San Miguel, Damm, Heineken Espanya, Fills de Rivera i Agora han manifestat la preocupació del sector cerveser nacional per l'impacte que està tenint la inflació al país i l'increment dels costos en el consum i les empreses.





El director general de Damm, Jorge Villavecchia, ha advertit que el sector cerveser es trobarà amb una "situació que no s'esperava" amb la inflació i l'increment dels costos. "El sector sortia de la pandèmia amb bona pinta, però la nostra referència és el 2019 i la realitat és que el consum encara no s'ha recuperat, esperàvem que fos el 2022, però la inflació pot treure capacitat adquisitiva als consumidors", ha alertat durant la trobada que han mantingut a la celebració del centenari de Cervesers d'Espanya.





Villavecchia, a més, ha instat que "no s'introdueixin novetats que no toquen" a nivell normatiu, ja que ha alertat que la "revolució normativa" no ajuda que el consum es comporti de manera positiva.





Per part seva, el director executiu del grup Agora, Sergio Elizalde , ha mostrat la seva "preocupació" per l'entorn econòmic que s'està vivint, ja que ha indicat que la inflació està "desbocada" i que la caiguda de la confiança dels consumidors pot fer mal als bars, alhora que ha mostrat la seva "il·lusió" de sortir daquesta situació.





Comparteix aquesta mateixa opinió, el responsable global de Màrqueting de Fills de Rivera, José Cabanas, que també ha mostrat la preocupació per l'impacte que tindrà al sector la inflació i sobretot com pot afectar la competitivitat de les empreses. "Aquestes tendències macroeconòmiques impactaran en el sector. En un entorn en què vénen corbes veurem com es pot mantenir la competitivitat en un any que serà complicat", ha reconegut.





Per part seva, el director general de Mahou San Miquel, Alberto Rodríguez Toquero , ha advertit que la salut del sector passa per la capacitat que tindrà d'adaptar-se a la situació actual, així com d'adaptar-se a les necessitats del consumidor, que ha canviat durant la pandèmia.





Mentre que el president executiu de Heineken Espanya, Etienne Strijp, ha advocat com a indústria a "seguir fomentant la cultura cervesera, enfocats sempre al consum responsable". "Heineken treballa per créixer de manera sostenible, impulsant la part 'premium' i generant valor a tots. Volem ser la cervesera més connectada del món", ha apuntat.





Per part seva, el directiu de Damm ha destacat la importància de la internacionalització per al sector. "Un dels nostres reptes és continuar internacionalitzant les nostres cerveses i creixent en altres mercats, aquest és el millor aval que ho estem fent bé", ha reconegut.





Mentre que el director general de Mahou San Miguel ha subratllat que la seva cervesera es "considera una empresa amb ànima", per la qual cosa els dos últims anys ha destinat 385 milions d'euros a donar suport a l'hostaleria. "El millor encara ha d'arribar", ha assegurat, mostrant-se optimista de cara al futur de la indústria cervesera nacional.





Durant la trobada, les cinc cerveseres també han aprofitat per posar de manifest la importància que tindrà la innovació, tant en productes com en el desenvolupament industrial, i l'aposta per la sostenibilitat, que seran palanques de creixement per als propers anys del sector.