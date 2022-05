El Papa Francesc durant la trobada. @ep



La subsecretària del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, Gabriella Gambino, ha demanat als catòlics que donin sempre mostres de "misericòrdia" davant de totes les famílies, després d'assegurar que totes han de "sentir-se acollides per l'Església".





"Totes les famílies han de sentir-se acollides per l'Església", ha assegurat l'alta funcionària del Vaticà en una conferència de premsa al Vaticà a tres setmanes de la Trobada Mundial de les Famílies, que se celebrarà a Roma del 22 al 26 de juny.





Alguns periodistes havien preguntat a Gambino sobre l'eventual presència o absència de famílies LGBTI a la Trobada Mundial de les Famílies , que se celebrarà a Roma del 22 al 26 de juny. Si bé no ha especificat si això es donarà, ha assegurat que allò que "el Papa proposa és promoure, a través de la trobada, una pastoral d'acompanyament cap a tothom".





"La conversió pastoral de què parla el Papa és la d'una pastoral que sap acompanyar tothom, amb una actitud de misericòrdia", ha afegit.





De la mateixa manera, ha assegurat que aquesta pastoral d´acollida -que no canvia la doctrina de l´Església catòlica sobre els homosexuals, està basada "en una actitud d´acollida, d´acompanyament de les famílies cap al´amor del Pare".





"Més enllà dels temes individuals que es tractaran a la conferència teològico-pastoral, la idea és promoure processos d'acollida pastoral, de discerniment, que s'han de convertir en un art present a totes les famílies, que necessiten ser acompanyades", ha recalcat. Tot i això, ha deixat clar que "no hi ha receptes per a totes les situacions". També ha dit que "la tasca de l´Església és acompanyar totes les famílies cap a l´amor de Crist".





A més de la trobada que tindrà com a seu la ciutat de Roma del 22 al 26 de juny, es farà amb "una modalitat inèdita" perquè es dugui a terme "un esdeveniment mundial capaç d'involucrar totes les famílies que vulguin sentir-se part de la comunitat eclesial".





En aquesta línia, moltes diòcesis del món faran trobades locals o, els fidels que vulguin, podran sumar-se virtualment a algunes de les activitats de l'esdeveniment que té com a lema 'L'amor familiar: vocació i camí de santedat'.





Com és tradició, la Trobada Mundial de les Famílies “es durà a terme amb dues modalitats paral·leles”, tal com han explicat els seus organitzadors. L'Aula Pau VI del Vaticà serà la seu principal del Congrés teològic pastoral, en què s'espera que hi participin prop de 2.000 delegats de diferents diòcesis del món.





Segons, el programa presentat aquest dimarts està previst que dimecres 23 de juny es dugui a terme un "festival de les famílies" a la Plaça de Sant Pere que comptarà amb diversos testimonis de famílies que han superat alguna dificultat, que han acollit a la seva casa a alguns refugiats ucraïnesos o els membres dels quals pertanyen a diferents confessions religioses.





D'altra banda, el Congrés teològic pastoral abordarà diferents temes de la pastoral familiar, alguns basats en l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia.





Finalment, el dissabte 25 de juny, el Papa presidirà una Missa a la plaça de Sant Pere en presència de totes les famílies del món vingudes a Roma per a l'ocasió . El diumenge 26 de juny, els delegats participaran al prec de l'Àngelus del Papa i es realitzarà el simbòlic enviament missioner amb les famílies presents en representació de totes les famílies del món.