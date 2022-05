El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.- @ep





El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos , presentarà aquest dimecres a la tarda al Congrés el seu 'Informe Anual' corresponent a l'exercici 2021, que analitza l'exercici de l'economia espanyola durant la pandèmia i la sortida de la crisi derivada de la mateixa.





La compareixença estava prevista per dijous passat després del Ple del Congrés , però la llarga durada del mateix per la compareixença de Pedro Sánchez sobre el 'cas Pegasus' va obligar a ajornar la convocatòria, segons van confirmar a Europa Press fonts de la Comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital.





Hernández de Cos està citat davant la Comissió d'Afers Econòmics per explicar l''Informe Anual' del 2021, en què el Banc d'Espanya destaca un nivell d'activitat a l'economia espanyola durant el primer trimestre d'aquest any 3,4 punts percentuals per sota l'observat abans del començament de la pandèmia , mentre que al conjunt de l'àrea de l'euro el PIB va superar en 0,4 punts el nivell anterior a la crisi.





Una dada que va servir al nou director general d'Economia i Estadística d'aquesta institució, Ángel Gavilán, per assenyalar la gestió del Govern: "De les grans economies, som la pitjor que ho ha fet", va assegurar a la presentació prèvia de l'informe als mitjans de comunicació.





Tot això malgrat anticipar un creixement per a aquest any superior al projectat pel Govern, un 4,5% per al 2022 davant del 4,3% estimat per l'Executiu, amb l'horitzó d'assolir els nivells d'activitat el 2023.