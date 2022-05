Alumnes de primària a classe.- Arxiu @ep





El Gabinet jurídic de la Generalitat de Catalunya ha al·legat aquest dimarts davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "la impossibilitat legal" d'executar el 25% de classes en castellà a les escoles.





Al document, consultat per Europa Press, el Govern defensa que la manera per assegurar la major efectivitat d'aquesta sentència és "que s'aprovin els projectes lingüístics dels centres educatius públics i dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics".





Aquest dilluns, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) va publicar el decret llei aprovat pel Govern que fixava explícitament la "inaplicació" de percentatges en l'ús de llengües a l'ensenyament.





És per això que el Govern veu una impossibilitat legal d'executar la sentència per "la concurrència de manera sobrevinguda d'una causa com és l'aprovació d'un nou marc legal", i han explicat que el Tribunal Suprem va admetre plantejaments així diverses vegades.





Així, el TSJC haurà d'acordar com executar la sentència "una vegada apreciada la causa d'impossibilitat legal d'executar-la".









JOSEP GONZÀLEZ-CAMBRAY

Per part seva, el conseller d'Educació Josep Gonzàlez-Cambray , en ser preguntat aquest dilluns per si la Conselleria desobeeix una sentència que fixava un percentatge concret d'ús del castellà, ha assegurat que es "dóna resposta a la nova normativa".





A més, ha reflexionat que la resposta a la sentència és “democràtica” perquè el decret haurà de ser convalidat pel Parlament.