La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz , s'ha desmarcat de l'acusació de Podem que el contracte per organitzar la Cimera de l'OTAN s'havia fet a dit. "Compleix amb tots els requisits de legalitat ", ha precisat durant la roda posterior al Consell de Ministres en què ni ella ni Garzón han desvetllat si acudiran a la Cimera de l'OTAN que se celebrarà a Espanya a finals de juny.





La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha estat qüestionada per les declaracions que va fer el coportaveu de Podem, Javier Sánchez Serna, que va criticar que es destinin 37 milions d'euros "a dit" per a la celebració de la cimera de l'Aliança Atlàntica . Es tracta dels contractes aprovats pel Consell de Ministres el 26 d'abril passat, per a l'organització de la Cimera i que la titular de Treball ha defensat.





" L'expedient està a disposició de la societat i compleix tots els requisits de legalitat ", ha exclamat Yolanda Díaz. De fet, fonts properes a Díaz ia Alberto Garzón es desmarcaven de les afirmacions del coportaveu de Podem al·legant que cap dels dos ministres són de la formació morada.





La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, el ministre de Consum, Alberto Garzón i la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez/ @EP







La ministra de Treball també ha justificat la seva absència d'ahir als actes de commemoració del 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a l'OTAN al·legant que es va haver de fer unes proves mèdiques. Tot i això, no ha confirmat ni negat que assistirà a la Cimera de l'OTAN dels dies 29 i 30 de juny. " Quan coneguem les agendes, d'ara endavant, les comunicarem, com fem rigorosament cada dia ", ha assenyalat i en un segon intent dels periodistes per esbrinar si té intenció o no d'anar-hi, ha respost visiblement molesta al·legant que donava per reproduïda la resposta anterior.





Tot i això, fonts properes recorden que la vicepresidenta segona prové d'una ciutadana militar i amb militars a la família, donant a entendre que no li és aliè aquest món.





Pel que fa al ministre de Consum, Alberto Garzón, aquest tampoc no ha aclarit si té intenció d'acudir a la cita a Madrid de la cimera de l'OTAN i s'ha remès a la seva agenda. "Per ser honest, no sé què faré la setmana que ve", ha argumentat.





GARZÓN PRIORITZA EL GOVERN DE COALICIÓ A LA POSICIÓ SOBRE L'OTAN





Tot i això, ha recordat que tothom coneix l'opinió de la seva força política en contra de l'OTAN. "La història crec que és evident, no és cap sorpresa", ha dit.





Tot i això, ha donat a entendre que té prioritat el Govern de Coalició : "han de recordar que el compromís absolut i infrangible d'aquesta força política d'IU és amb l'acord del Govern de coalició".





Així, ha dit estar "absolutament còmode desenvolupant aquest acord de coalició" i ha recordat que, de fet, era a la sala de premsa del Consell de Ministres presentant un dels resultats d'aquest Govern de coalició. "Un acord --ha assenyalat-- que millora la vida de les famílies treballadores que és la raó d'origen de les forces política progressistes i particularment de la meva".





ENCARA ES DESCONEIX SI HI HAURÀ BILATERAL DE SÁNCHEZ AMB BIDEN





La portaveu de l'Executiu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, per part seva, no ha precisat a quins fòrums anirà dins de la Cimera el president, Pedro Sánchez. De fet, les fonts consultades de l'Executiu necessiten que s'anirà veient quins ministres assisteixen quan hi hagi agendes i han al·legat que a l'acte d'ahir, del 40è aniversari, el criteri era que fossin els membres del Consell de Seguretat Nacional. No obstant, sí que hi va acudir el ministre d'Agricultura, Luis Planas, que no forma part del Consell esmentat.





Pel que fa a la possibilitat o no que hi hagi una reunió bilateral de Pedro Sánchez amb Joe Biden, les mateixes fonts han assenyalat que encara no saben res sobre les bilaterals que se celebraran.





Sobre si les diferències al si del Govern sobre la cimera de l'OTAN poden perjudicar la imatge d'Espanya, Isabel Rodríguez ha afirmat que la imatge del nostre país en el context internacional "està més forta que mai pel lideratge de Pedro Sánchez" a la Unió Europea i el context internacional.





En aquest context, ha atribuït al cap de l'Executiu haver "aixecat la mà" a Europa perquè es creessin els fons europeus i el pla de recuperació i que la sortida de la crisi fos diferent de l'"austericidi". Creu a més, que la Cimera de l'OTAN situarà Espanya a l'"atenció mundial" , defensant que Espanya és capaç de dur a terme aquesta organització per les sòlides infraestructures que té i perquè les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat "ho fan possible".+