El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb el primer ministre del Marroc, Aziz Ajanuch.- @ep







El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viatjarà al Marroc aquesta tardor després d'acceptar la invitació que li ha traslladat en persona el primer ministre del Marroc, Aziz Ajanuch, durant la trobada que tots dos han mantingut a Rotterdam, en el marc del Congrés del Partit Popular Europeu (PPE).













Durant la reunió, que es va tancar aquest mateix dilluns, Feijóo li ha exposat la seva intenció de mantenir amb el Marroc una relació de "veïnatge i lleialtat" , així com el seu desig de dur a terme una política exterior "fiable", en què qualsevol acord es porti a terme amb "transparència" i "busqui el consens parlamentari", segons han informat fonts del seu equip.





"Durem a terme una política exterior seriosa i rigorosa, amb acords transparents i duradors", ha assegurat el mateix Feijóo a Twitter al final d'aquesta reunió amb Ajanuch, amb qui ha obert la seva agenda de bilaterals a Rotterdam, atès que el seu partit , l'Agrupació Nacional dels Independents (RNI), és membre associat del Partit Popular Europeu.





Fonts properes a Feijóo han assenyalat que durant aquesta entrevista el primer ministre del Marroc li ha demanat fins a tres vegades que viatgi al seu país, una invitació que el líder del PP ha acceptat i que està disposat a dur a terme aquesta mateixa tardor objectiu de "estrènyer llaços de veïnatge entre els dos països amb lleialtat i sinceritat".









REUNIÓ AL CONGRÉS DEL PPE A ROTTERDAM

En el seu primer viatge internacional des que va ser elegit líder del PP a l'abril, Feijóo ha aprofitat aquest conclave per celebrar més d'una dotzena de reunions amb líders europeus –com la presidenta de la Comissió Europea, Urusula von der Leyen – i mandataris com el primer ministre marroquí, que assisteix com a convidat a aquest conclave a la ciutat holandesa.





Aquesta trobada entre Feijóo i Ajanuch es produeix dos mesos després del canvi de posició al Sàhara occidental del Govern de Pedro Sánchez que ha aplaudit el país alauita. De fet, el mes de març passat el primer ministre marroquí va saludar el suport d'Espanya al pla d'autonomia per al Sàhara Occidental i va lloar la "perspicaç gestió" diplomàtica del rei Mohammad VI.





En declaracions als mitjans abans d'aquesta reunió, Feijóo ja havia avançat que traslladaria al primer ministre del Marroc en aquesta "important bilateral" la voluntat de mantenir una "política fiable" i "reconstruir una política exterior basada en la confiança".





Segons Feijóo, la intenció del PP és “estrènyer” compromisos i llaços de veïnatge, reciprocitat, honestedat i lleialtat entre el Marroc i Espanya ”. En aquest sentit ha apostat per una “política fiable” amb el Marroc”.





"El primer, no l'enganyarem. El segon, no serem deslleials mai amb aquest país. I tercer, que intentarem reconstruir una política exterior basada en la confiança i en el consens parlamentari a Espanya", ha postil·lat.









"CARTA CLANDESTINA"

Després de ser preguntat expressament quina és la postura del PP sobre el Sàhara Occidental, el president del PP ha assenyalat que no pot tenir "una postura mentre no conegui exactament què és el que ha pactat el seu país".





Després de la missiva de Sánchez al Mohamed VI incloent el canvi de posició, Feijóo ha subratllat que "el problema del Sàhara no es pot solucionar amb una carta clandestina" sinó amb "llum, taquígrafs, transparència i acords internacionals" que és, a la seva judici, "el contrari del que ha fet el Govern" de Pedro Sánchez.





"En l'àmbit de les resolucions de l'ONU podem pactar moltes coses. Fora de les resolucions de l'ONU, els pactes no produiran efectes internacionals i el més important és que el Marroc se senti còmode en les relacions amb Espanya", ha manifestat president dels 'populars'.





Feijóo ha assenyalat que el primer ministre marroquí és "bon amic d'Espanya que té molt d'interès a conèixer la postura" del PP. Fonts del partit han assenyalat a més que l'ambaixadora del Marroc a Espanya també ha mostrat interès a reunir-se amb el líder del PP i tots dos han acordat veure's després de les eleccions andaluses del 19 de juny.









"LA POLÍTICA EXTERIOR NO ÉS UNA OCURRÈNCIA"

Preguntat després si l'autonomia del Sàhara és la solució més realista veient que el conflicte s'ha enquistat, Feijóo ha reiterat que no coneixen "exactament el que defensa Sánchez perquè no ho ha explicat" i només saben que va enviar una carta "unilateral" al monarca alauita.





"Hem de tornar a la serietat en la política exterior, que no és una ocurrència", ha emfatitzat, per subratllar que hi ha "contradicció" entre el que s'escriu a la carta i el que es diu després públicament. Segons la seva opinió, aquest assumpte requereix "transparència" i no es pot solucionar amb una "carta clandestina" perquè "la clandestinitat provoca més tensions i més incertesa".